Bijušais ASV prezidents Baraks Obama neslēpj: viņš nebūtu dzīvē paveicis to, ko šobrīd, ja nebūtu viņa sievas Mišelas atbalsta. (Foto: AP/Scanpix)

Slaveni pāri apstiprina: tavas dzīves veiksme ir atkarīga arī no cilvēka, ar kuru tu apprecies

Nav svarīgi - apzinies tu to vai ne, taču tava dzīves veiksme un nākotnes perspektīvas ir atkarīgas no cilvēkiem, kuri ir jums apkārt, raksta ideapod.com. Taču zinātne ir gājusi vēl tālāk. Pētnieki atklājuši, ka dzīves veiksme var būt atkarīga arī no cilvēka, ar kuru esi precējies.