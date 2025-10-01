Telpās ļoti mitrs gaiss: padomi, kā ar to efektīvi cīnīties
Vienkāršs un efektīvs paņēmiens ir telpu vēdināšana, kas ne tikai samazina mitrumu, bet arī palīdz cīņā ar putekļiem un dažādām mājas smakām. Vēdināšana patiesi ir ieteicams mājas kopšanas veids! Klimatu telpā uzlabo arī sveču dedzināšana. Bet, ja tas tomēr nelīdz, var izmantot speciālas ierīces – gaisa sausinātājus.
Pieejami mobilie, stacionārie gaisa sausinātāji un daudzkomponentu gaisa sausināšanas sistēmas. Veikalos (arī interneta veikalos) to piedāvājums ir plašs, sākot no nelielām ierīcēm par nepilnu eirocentu līdz profesionālām iekārtām tūkstoš un vairāk eiro vērtībā. Gaisa sausinātāju pamatuzdevums ir padarīt sausāku gaisu telpās ar paaugstinātu relatīvo mitruma līmeni. Lielākā daļa gaisa sausinātāju darbojas pēc kondensācijas principa – siltā gaisā esošais mitrums saskarsmē ar aukstu virsmu kondensējas. Telpā iegūtais liekais ūdens krājas tvertnē, ko pēc laika izlej. Sausinātājus izmanto pagrabtelpām, saunām, veļas mazgāšanas un baseinu telpām, noliktavām un citur. Nereti tos lieto celtnieki un remontdarbu veicēji, ja mitrā laikā nežūst remontējamās telpas. Var nopirkt sausinātāju, kas vienlaikus arī jonizē gaisu, radot svaiga gaisa sajūtu.
Ierīces izvēlas atkarībā no telpas lieluma un prasībām mitruma savākšanā. Ja ierīces jauda ir pārāk liela, tā patērēs lieku elektrības daudzumu un palielinās elektrības rēķinu. Vēl jāzina, cik liela ir gaisa sausinātāja ūdens tvertne: jo vairāk lietosi ierīci, jo lielāku tvertni vajadzēs. Vērts izvēlieties ierīci ar hidrostatu: kad tvertne būs pilna, sausinātajs pats izslēgsies.
Ja problēma piemeklējusi uz laiku (remonts, kaimiņi applūdinājuši istabu u. c.), sausinātāju var iznomāt.