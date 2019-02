Šodien sākas Jaunais gads pēc ķīniešu kalendāra. Tavs horoskops visam Cūkas gadam

Cūkas gads pēc ķīniešu horoskopa noslēdz horoskopu, un tas nozīmē, ka katrs no mums saņems pēc nopelniem – vienpadsmit iepriekšējos gados sastrādātiem darbiem vai nedarbiem. Tāpēc viens varēs gluži vai peldēties zeltā, citam diemžēl nāksies vārtīties mēslos. Ja pa šiem vienpadsmit gadiem būsim sakrājuši pietiekami daudz labo darbu, tad 2019. gads nesīs panākumus un veiksmi. Mēs taču atceramies bērnību, kad bija krājkasīte cūciņas formā? Tagad ir tāpat – ko sakrāji, tas būs. Ja pa šiem vienpadsmit gadiem esam sastrādājuši daudz nekrietnību un izvairījušies no pienākumiem, no soda neizbēgsim.

Zemes Cūkas gads nozīmē, ka šogad daudz vairāk domāsim par materiālo labklājību, prātosim, kā uzlabot finansiālo situāciju, un savā domāšanā būsim pragmatiskāki, gaisa pilis nebūvēsim. Šis gads mums dāvās reālas iespējas nopelnīt, padarīt savu maciņu biezāku. Tas būs labvēlīgs dažādiem biznesa darījumiem, arī paši būsim atvērtāki sadarbībai salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Gads būs piemērots dažādām aktivitātēm un projektiem, un, ja mēs būsim gana attapīgi, tad spēsim izmantot situāciju un uzlabot savu dzīves kvalitāti – ar lielākiem ienākumiem vai jaunu amatu. Jaunajā gadā cieņa būs pieredze un prasmes, arī paši spēsim daudz objektīvāk novērtēt savas iespējas un spējas. Tomēr iespējamas arī krāpšanas un maldi, tāpēc būsim vērīgi, lai nekļūtu par viltnieku upuriem.

Jaunajā gadā nav ieteicams vairīties no grūtībām un sarežģījumiem – ir jāizmanto katra iespēja. Cūkas gads ir viens no veiksmīgākajiem gadiem investīcijām. Tomēr jāliek aiz auss – daudz vairāk nekā citus gadus cilvēkus sodīs par pārkāpumiem, sliktu attieksmi un nepieklājību pret līdzcilvēkiem. Ja ievērosim visus likumus un vienošanās, gads būs izcils, bet tie, kuri mēģinās krāpties, zaudēs amatus, tos sodīs, viņi izpelnīsies lielu sabiedrības nopēlumu.

Vēl Cūka māca – ja nemācēsim sevi ierobežot ēšanā un baudās, ne tikai slimosim, bet kļūsim resni. Liekais svars garantēts. Tāpēc ieteicams jaunajā gadā sportot, ēst veselīgi un pareizi, lai varētu uzturēt veselību lieliskā formā.

Bet nu par visu pēc kārtas: atrodi savu (vai sava tuvākā, vai cilvēka, kurš interesē) dzimšanas gadu un spied uz attiecīgās sadaļas!