Šova “Labojam ģimeni” vadītāja psiholoģe Anita Rošāne. (Foto: Publicitātes)

Vienaldzība, izvairīšanās no kopā būšanas, aizkaitinājums – “STV Pirmā!” šova “Labojam ģimeni” vadītāja psiholoģe Anita Rošāne nosauc būtiskākos attiecību krīzes signālus

Shortcut Karlīna Timofejeva

Jau šovakar televīzijā sievietēm “STV Pirmā!” varēsim sekot līdzi, kā pašmāju šovā “Labojam ģimeni” pāri no visas Latvijas centīsies ne tikai izremontēt kādu savas dzīves telpu, bet arī “salabot” savas attiecības. Šova vadītājas lomā iejutusies psiholoģe un attiecību konsultante Anita Rošāne, kura ir pārliecināta – lai arī katrs no raidījumā iepazīto pāru attiecību modeļiem ir atšķirīgs un nav iespējams tiem piemērot kādu universālu, visiem derīgu recepti, kas palīdzētu uzlabot sadzīvi, tomēr ir vērojamas arī kopīgas iezīmes jeb “grābekļi” uz kuriem mēdz uzkāpt daudzi. Taču, vai iespējams no tiem izvairīties?