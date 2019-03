Profesionālas attiecību konsultantes un šova vadītājas Anitas Rošānes vadībā viņiem būs iespēja ļauties jaunam izaicinājumam – kopīgiem spēkiem izremontēt savu dzīves telpu un vienlaikus arī savas attiecības. Vai viņiem izdosies piešķirt jaunu elpu kopā būšanai un atkal atrast ceļu vienam pie otra? Bet kā rīkoties, ja nesaskaņas ir tik ļoti samilzušas, ka nav iespējams panākt vienošanos pat par tapešu krāsu vai paklāja izmēru? Nepalaid garām – šova „Labojam ģimeni“ pirmizrāde trešdien 20. martā plkst. 21:30, „STV Pirmā!“

Jauna telpa, jauns sākums?

Kāds gan ir laimīgu attiecību noslēpums? Savstarpēja saskaņa? Vienota nostāja bērnu audzināšanā? Kopīgi pavadīts laiks un cieņa vienam pret otru? Nav noslēpums, ka mūsdienu steidzīgais ritms metis vēl nebijušus izaicinājumus pāru attiecībām, ļaujot tajās ienākt atsalumam, laika trūkumam un pat vienaldzībai. Tāpēc katram no jaunā šova “Labojam ģimeni” dalībnieku pāriem būs iespēja ne tikai vizuāli mainīt savu dzīves telpu, bet atkal atrast savu ģimenes kodolu – to spēcīgo dzinuli, kas reiz abus savedis kopā. Remontu mājoklī kā uz burvju mājienu neveiks kāda superkomanda, bet gan paši šova dalībnieki. Abi gremdēsies atmiņās par nozīmīgām, attiecībām būtiskām lietām, vienosies, kuras no tām ir īpaši svarīgas un saistās ar pozitīvām sajūtām, bet kuras gluži otrādi – vairs nav vajadzīgas. Pāris plecu pie pleca atbrīvos telpu no visa liekā un izkrāsos to jaunās krāsās, kā arī atsvaidzinās to ar jaunām mēbelēm un aksesuāriem. Līdz ar telpas remontu, viņi ķersies arī pie savstarpējo attiecību uzlabošanas – atklās, kas abus atsvešinājis un ko gatavi darīt, lai otrs būtu laimīgs? Viņi atcerēsies pirmo iepazīšanos, satikšanos un jūtas, kas savedušas tos kopā. Ar dažādu pārbaudījumu palīdzību, kurus meistarīgi vadīs psiholoģe Anita Rošāne, pāris atkal piedzīvos to brīdi, kad viņi viens otram šķita vislabākie pasaulē.

Jaunajā pašmāju attiecību šovā "Labojam ģimeni" pāriem palīgos steigs psiholoģe, lektore, attiecību konsultante un komunikācijas trenere Anita Rošāne. (Foto: Publicitātes)

Šova vadītājas lomā – profesionāla psiholoģe Anita Rošāne

Jaunajā pašmāju attiecību šovā “Labojam ģimeni” pāriem palīgos steigs psiholoģe, lektore, attiecību konsultante un komunikācijas trenere Anita Rošāne. Anita ir profesionāla psiholoģe, kas ieguvusi izglītību arī sabiedrisko attiecību jomā. Viņa ir guvusi vērā ņemamu pieredzi vadot vairāk nekā 1600 lekciju, nodarbību, semināru gan uzņēmumiem, gan privātpersonām, kas noteikti palīdzēs arī TV debijai šova vadītājas lomā. “Esmu savas jomas profesionāle, kam patīk izaicinājumi. Turklāt esmu sieva, mamma un arī remontēju savu dzīvesvietu. Tāpēc piekritu būt kopā ar pāriem, kuriem vajadzīgs gan māju, gan attiecību remonts. Psiholoģijas jomā darbojos jau vairāk nekā 10 gadus un ticu, ka reizēm ir nepieciešams pavisam maz - vien iespēja paskatīties uz pāra attiecībām no malas un atcerēties to labo, kas reiz vienojis, lai spētu atrast ceļu vienam pie otra,” saka šova “Labojam ģimeni” vadītāja – psiholoģe Anita Rošāne.

Ko skatītājiem sola šova pirmā sērija?

Pašmāju attiecību šova “Labojam ģimeni” pirmajā sērijā iepazīsiet atraktīvo Roķu ģimeni no Tukuma. Maija un Egīls ir kopā jau sešus gadus, no kuriem trīs pavadījuši laulībā. Abi audzina divas atvases – astoņus gadus veco Stefāniju un četrgadnieku Elisu. “Esam ideāla ģimene, taču ikdienas steigā, rūpēs un darbos sākam šķietami padzist! Dzirkstelīte mūsu starpā ir nedaudz apdzisusi, tāpēc ceru, ka spēsim rast nepieciešamo spēku iekurināt visas mīlas čakras un piešķirt attiecībām jaunu sparu! Ir pienācis laika izlīst ārā no savas čaulas, laiks uzdrošināties, tādēļ kopā ar vīru - lecam iekšā izaicinājuma vagonā, pretī pārmaiņām,“ savu motivāciju pieteikties šovam atklāj Maija Roķe. Pāris ķersies pie guļamistabas remonta, kuras iekārtojums nav mainījies jau vairākus gadus. Vai viņiem izdosies tikt pāri attiecību lielākajam izaicinājumam - sadzīviskajiem strīdiem, kas liks par sevi manīt arī telpas remonta laikā? Kādus uzdevumus abiem būs sarūpējusi psiholoģe Anita Rošāne? Vai pāra jūtas spēs uzvirmot ar jaunu spēku? Dzīvo līdzi pozitīvām pārmaiņām jaunajā attiecību šovā „Labojam ģimeni“ jau trešdien 20. martā plkst. 21:30, „STV Pirmā!“ Šovs kanālam „STV Pirmā!“ tapis pēc Helio Media pasūtījuma, kas Latvijas skatītājiem piedāvā unikālu TV saturu un daudzus iemīļotus pasaules līmeņa raidījumu. Šovu „Labojam ģimeni“ veido producentu grupa „Onair Studios.“