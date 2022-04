Eiropai varbūt īsti nav izprotama latviešiem tik izplatītā maģiskā domāšana, savukārt ukraiņi šajā ziņā no mums neatpaliek. Arī viņiem ir populāri gan astrologi, gan ekstrasensi, bet jo sevišķi viņu nacionālie magi – molfari. Visi šie cilvēki ar pārdabiskām spējām, kā viņi paši apgalvo, ir aktīvi iesaistījušies Ukrainas enerģētiskā līmeņa aizsardzības radīšanā un uzturēšanā.

Konotopa – raganu pilsēta?

Sumu apgabala pilsēta Konotopa nokļuva okupantu krustugunīs 2. martā. Pilsētas iedzīvotāji stājās pretī ne tikai kā dzīvs vairogs, bet izmantoja arī savu unikālo stipro pusi, proti, Konotopa jau kopš 19. gadsimta ne vien Ukrainā, bet arī Krievijā ir zināma kā raganu pilsēta.

Šo slavu pilsētai netīšām sagādāja ukraiņu rakstnieks no Harkivas Grigorijs Kvitka-Osnovjaņenko, kurš 1833. gadā sarakstīja stāstu Konotopas ragana. Vēlāk rakstnieks atklāja, ka stāsta pamatā izmantojis tautas nostāstus un reālu faktu par raganu medībām un viņu pārbaudi ar ūdeni, tas ir, slīcināšanu. Tās sievietes, kuras noslīka, nebija raganas, taču viena nenoslīka. Šī ragana pēc tam atriebās raganu medību rīkotājiem, izjaucot viņu personīgās dzīve laimi. Kopš tā laika, izdzirdot vārdu Konotopa, visiem pirmā asociācija bija par raganām.

Lūk, un vietējie iedzīvotāji godīgi brīdināja Krievijas okupantus, ka pēc iebrukuma pilsētā viņi var vairs necerēt uz intīmām attiecībām. “Tu zini, kur atrodies?” viņi prasīja iebrucējiem. “Te ir Konotopa. Te katra otrā sieviete ir ragana. Tev rīt jau vairs nestāvēs!” ukrainietes biedēja.

Vismaz 13 izcilu molfaru

Mūsdienās daudzi Konotopas raganas uzskata par māņticību, taču Ukrainā ir vispāratzīti cilvēki, kas apveltīti ar īpašām maģiskām spējām – molfari, dziednieki un seno zināšanu, kultūras sargātāji. Molfari nodarbojas ar dziedniecību, pārvalda dabas stihijas (piemēram, laikapstākļus), sazinās ar garu pasauli, pareģo nākotni, izmantojot maģiskus vārdus, dažādas zālītes un buršanās priekšmetus. Uzskata, ka šo magu nosaukums radies no vārda molfa, kas nozīmē – lieta ar maģiskām spējām. Tas var būt, piemēram, talismans, kāda zālīte vai apvārdots cukurs.

Molfari cēlušies no ukraiņu subetniskās grupas guculiem, kas apdzīvo dienvidaustrumu Karpatus gan Ukrainā, gan Rumānijā. Padomju kolhozu laikā daudzi šīs tautas pārstāvji ieradās peļņā Latvijā, piemēram, uz cukurbiešu ravēšanu vai celtniecības darbiem. PSRS valdošā krievu šovinisma dēļ pret guculiem tika kultivēta nievājoša attieksme. Taču latvieši drīz vien saprata, ka guculiem nav nekā kopīga ar krievu okupantiem, viņi ir ļoti strādīgi, akurāti cilvēki un nav ieradušies uz palikšanu. Tomēr mūsu vidū dzīvo ne mazums guculu no tiem laikiem, kas vai nu izveidoja šeit ģimeni, vai palika citu iemeslu dēļ. Lielākoties viņi ir labi iekļāvušies Latvijas sabiedrībā, prot mūsu valodu, taču uztur arī ciešu saikni ar saviem radiem dzimtenē.

Par spīti padomju varas radītajam neglaimojošajam priekšstatam, guculi ir tauta ar ļoti bagātu kultūru, ar savu dialektu, ar savu košo amatniecību, dziesmām, dejām. Un viena no šīs tautas pērlēm ir maģija – ne velti 2015. gadā pat tika atklāts guculu maģijas muzejs Verhovinā. Tajā savāktas lietas, piemēram, piesta, nazis, krusts un citas, ko izmantojuši magi –molfari.

Karpatus kopš seniem laikiem uzskata par noslēpumaināko un maģiskāko Ukrainas daļu – par īpašo spēka vietu. Lēš, ka šajos kalnos piedzimuši simtiem magu. Cik molfaru tagad dzīvo Karpatos, nav zināms. Uzskata, ka īstie magi dzīvo augstu kalnos dziļā noslēgtībā – vai nu kalna virsotnē, vai ciema nomalē. Viņu adrese un tālruņa numurs, protams, netiek publicēts internetā. Ukrainā pastāv arī viedoklis, ka pavisam bijuši 13 īstu molfaru, bet visi pārējie ekstrasensi vai dziednieki līdz viņu līmenim nespēj tikt. Par pēdējo zināmo Karpatu molfaru šaubu nav – tas bija Mihailo Ņečajs.

Pēdējais lielais molfars

Mihailo Ņečajs dzīvoja kādā kalnu ciemā Ivanofrankivskas apgabalā, vadīja tur folkloras ansambli, izgatavoja drimbas jeb vargānus – tautas mūzikas instrumentus. Viņš sevi sauca par 17. gadsimta ukraiņu karavadoņa Daņilas Ņečaja pēcteci; šis varonis iemiesoja kazaku cīnītāja nacionālo ideālu.

Ir svarīgi atšķirt patiesu gaišreģu pareģojumus no safabricētajiem, un jāņem vērā, ka mistika un maģija ir ļoti lielā mērā iesaistīta šajā informācijas karā. Šķiet neticami 2022. gadā? Jā, vēl nesen neticami šķita arī tas, ka var notikt tik barbariski nežēlīgs karš civilizētā pasaulē.

Molfars stāstīja, ka brīnumainas spējas sajutis jau astoņu gadu vecumā, kad spējis apturēt deguna asiņošanu kādam ciema puikam. Ukrainas mērogā Ņečajs kļuva slavens pēc tam, kad 1989. gadā valdība viņu oficiāli uzaicināja nodrošināt labus laika apstākļus Čerņivcos pirmā ukraiņu mūzikas festivāla Červona ruta laikā, ko viņš arī paveica. Pēc tam molfars kļuva ļoti populārs – pie viņa apmeklētāji gaidīja garās rindās, sevišķi nedēļas nogalēs. Ar Ņečaju konsultējās arī politiķi un oligarhi.

Mihailo Ņečajs tika nogalināts mīklainos apstākļos. Par 81 gadu vecā molfara slepkavu uzskata jaunu vīrieti no Ļvivas Pāvelu Semjonovu, kurš bija ieradies kalnu ciematā, lai tiktos ar slaveno burvi. 2011. gada 15. jūlija rītā Semjonovs iedūra nazi kaklā vecajam vīram, kad tas pieņēma apmeklētājus; bija ieradušās septiņas sievietes, bet pēc Karpatu tradīcijas pirmo uzaicināja vīrieti. Par slepkavības motīvu aizturētais nosauca faktu, ka molfars “nepieņem un neciena tradicionālās kristīgās ticības rituālus un normas, bet gan tic pagānismam”. Semjonovs bija slims ar šizofrēniju, agrāk tiesāts par sievietes slepkavību un bija pavadījis desmit gadus piespiedu ārstēšanā slēgta tipa psihiatriskajā iestādē, no kuras izbēdzis. Iepriekšējā dienā viņš ar Ņečaju bija apspriedis reliģiskus jautājumus, bet naktī saņēmis atļauju no augšas viņu nogalināt: “Dievs atļāva sodīt ļaunumu”.

Pēdējā Karpatu senās maģijas tradīcijas glabātāja slepkavība ļoti šokēja Ukrainas sabiedrību, izraisot dažādas spekulācijas un sazvērestības teorijas. Taču pats Ņečajs, šķiet, nojauta par savu nāvi – viņš pastāvīgajiem klientiem bija piekodinājis noteikti atbraukt līdz rudenim, jo “citādi varat mani arī nesastapt”. Savā 81. dzimšanas dienā mags izteicās, ka viņa “svece jau izdeg”. Sienas kalendārā Ņečajs 15. jūliju bija apvilcis ar sarkanu apli un tālāk neko neplānoja, lai gan parasti savus darbus ieplānoja mēnesi uz priekšu, stāstīja viņa dēls Mihails. Iepriekšējā nedēļā, par spīti karstumam, Ņečajs uzvilka savu smago šamaņa tērpu un apbraukāja visus radus, lai atvadītos. Viņš esot gribējis palikt atmiņā tieši šajā tērpā.

Pareģoja traģiskus notikumus

Dzīves pēdējās dienas Ņečajs bija kopā ar filmēšanas grupu, kas uzņēma dokumentālo stāstu par Karpatu tradīcijām. Vakarā pirms slepkavības viņš stāstīja filmētājiem, ka pēc viņa nepaliks sekotājs, jo viņš nekad neatdos savu spēku cilvēkam, kurš nebūs pilnīgi nesavtīgs. “Par molfaru var kļūt tikai tas, kurš mīl cilvēkus, dabu, nedomā par naudu un nebaidās no nāves,” mags teica.

Intervijā grāmatas Karpatu maģijas zīmes autorei Gromovicai Berdņikai vectēvs Ņečajs, kā viņu dēvēja, atklāja vairāk par molfaru aprindām. “Neizklausās pieticīgi, tomēr es esmu palicis vienīgais. Visi Karpatu molfari, izņemot mani, jau ir miruši, tā arī nenodot savas zināšanas mācekļiem, neiesvētot jaunu magu paaudzi. Pavisam nesen mūsu kalnos darbojās molfaru loks. Dažas reizes gadā tika noteikta slepena vieta, kur sapulcējās molfari, lai apspriestu jautājumus, kas nav vienkāršiem mirstīgajiem saprotami. Bet nu jau vairāk nekā desmit gadu šis loks vairs nepastāv... Mūsu tradīcija pamazām mirst. Ir, protams, vēl cilvēki bez manis, kas sauc sevi par molfariem. Negribu viņus apvainot, taču lielākoties tie ir šarlatāni, kas virspusēji apguvuši maģijas paņēmienus un, pats nepatīkamākais, pelna naudu ar maģiju. Turklāt neviens no viņiem nav izgājis molfaru iesvētīšanu.”

Ņečaju bija apmācījusi un iesvētījusi viņa vecāmāte Ganka, kas pati bija molfarka. Iniciācijas laikā Ņečajam vajadzēja naktī kailam nostāties no rituāla ugunskuriem izveidotā trijstūrī un iedzert psihotropo augu novārījumu. Pēc tam viņš nonāca dīvainā stāvoklī – redzēja garus un arī sastapa savu mistisko skolotāju. Tas izrādījās svētais Pantaleons, kristīgais moceklis; viņš bija ārsts, kurš dziedināja par velti, un tiek uzskatīts par ārstu un slimnieku svēto aizbildni. Turpmāk Pantaleons sazinājās ar Ņečaju un palīdzēja viņam dziedināt. Pagānismā šis svētais varētu atbilst uguns dievam Svarogam, uzskatīja Ņečajs.

“Mēs šeit neieradāmies, mēs te vienmēr esam dzīvojuši,” Ņečajs teica par Karpatu iedzīvotājiem. Karpatos maģija pastāvējusi jau akmens laikmetā. “Molfari-pagāni saglabāja Karpatos to, kas tika iznīcināts Krievzemē ar kņaza Vladimira ieviesto kristietību, bet, pareizticībai atnākot līdz guculu zemei, molfari pārņēma vairākas kristīgās tradīcijas un rituālus.” Ņečajs arī atzina, ka ir gan melnie molfari, kas dara ļaunu, gan baltie kā viņš, kas tiem pretdarbojas.

Mihailo Ņečajs pamatā nodarbojās ar dziedniecību, tikai vienu reizi dokumentāli fiksēta viņa prognoze par Ukrainas nākotni. Videointervijā 2009. gadā Ņečajs paredzēja Ukrainas politisko krīzi (2013./2014. gadā). “Viena tauta, savējie, kļuva par savstarpējiem ienaidniekiem, un to izdarīja trešā puse,” viņš pareģoja. Saviem tuviniekiem jau tūlīt pēc prezidenta Viktora Janukoviča ievēlēšanas viņš esot teicis, ka “šis cars” ilgi nenoturēsies. Šajā pēdējā intervijā Ņečajs iezīmēja arī ļoti drūmu Ukrainas nākotni, kad tā praktiski “pazudīs no kartes”. Viņš brīdināja, ka Ukrainas tautas genofondu centīsies iznīcināt, bet tās teritoriju “saraut gabalos”, turklāt briesmas draud ne tikai no austrumiem, bet arī Polija, Rumānija un Čehija vēlēsies atgūt pierobežas zemes, kas tām piederēja agrāk. Tālākā nākotnē viņš Ukrainai saskatīja vēl lielākas traģēdijas, vēstot, ka zeme uz ilgu laiku piesūksies ar līķu smaku...

Iespējams, šajā Ukrainas nākotnes pareģojumā, kas visumā bija diezgan neskaidrs, molfars kļūdījās vai prognoze mainījās, proti, tika okupēta tikai Krima un Doņecka, Luhanska 2014. gadā.

Ņečaja dēls presei teica: “Tēvs neprognozēja nākotni, un ar Janukoviču viņam nebija nekādas darīšanas. Viņš ārstēja cilvēkus ar zālītēm un vārdošanu. Pats sev sarkomu izārstēja, lai gan ārsti teica, ka viņam atlikuši ne vairāk kā divi gadi, ko dzīvot.”

Putins parakstījis līgumu ar sātanu

Desmit gadu laikā kopš Ņečaja nāves tomēr ir atradušies cilvēki, kas sevi sauc par molfariem. Viena no tām ir Magdalēna Močiovska no Karpatiem, kura pēdējos gados kļuvusi ļoti populāra. “Es ļoti bieži stāstu par to, ka palicis ļoti maz molfaru. Kopumā septiņi. Un diemžēl ne visi ir saulainie. Ir saules molfari, pozitīvie, un parasti tās ir sievietes. Un ir mēness – tumšie molfari, kas nodarbojas gan ar buršanos, gan ar dziedniecību. Medaļai ir divas puses – melnā un baltā maģija. Daži izmanto tikai balto, bet citi abu veidu maģiju,” Močiovska sacīja presei.

Magdalēna Močiovska stāsta, ka savas spējas mantojusi no vecmāmiņas molfarkas 13 gadu vecumā, bet praksē sākusi tās izmantot no 33 gadu vecuma. Bērnībā viņa brīnumainā kārtā izkļuvusi no vairākiem negadījumiem bez nevienas skrambiņas.

Galvenā Močiovskas nodarbe ir dziedniecība, taču pēdējos gados viņa sākusi arī pareģot nākotni, turklāt ar ievērojamu precizitāti, lai gan, kā pati saka, viņai nepatīk runāt par politiku. Viens no lielajiem ukraiņu laikrakstiem jau pirms gada, 2021. gada maijā, publicēja molfarkas pareģojumu, kurā viņa lika noprast, ka Putins ir noskaņots nopietni un ka viņam izdosies sagrābt daļu zemes; Ukraina to spēs atgūt pēc pāris desmitgadēm. Močiovska arī bija pārliecināta, ka Krima pati lūgs to uzņemt atpakaļ Ukrainas sastāvā. Savukārt Krievijas ekonomika samazināsies un sāks izzust, resursu kļūs aizvien mazāk, bet tautas neapmierinātība turpinās augt.

Molfarka Magdalēna ir viena no retajām, kurai ir savs noteikts viedoklis par Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu; viņa personību, nodomus un motīvus alkst saprast visa pasaule. Šā gada janvārī viņa plašā intervijā ukraiņu TV kanāla Apostrophe programmā Runo paziņoja, ka Putins ir smagi slims ar vēzi un, saprotot, ka viņa dienas skaitītas, vēlas vēl valdīt pār pasauli. “Cilvēks cenšas pārņemt pasauli. Un viņš spēlē šahu. Ne tikai ar mums, bet ar Eiropu. Un diemžēl šaha galds ir mūsu teritorija, kur viņš spēlē šahu ar Ameriku, NATO. Bet tagad viņa priekšā ir strupceļš,” Močiovska skaidroja televīzijā. “Es jums pateikšu galveno – Putinam ir ne tikai šamaņi, kas Kremlī nodarbojas ar maģiju. Ne velti Kremli rotā pentagramma, un tā ir arī sarkana. Tam ir maģisks iemesls. Tā ir sarkana, jo tā ir asiņu krāsā. Krievijai vienmēr ir bijušas impēriskas ambīcijas. Es domāju, ka tika izgatavoti daži amuleti – amuleti, kas aizsargā Putinu.”

Močiovska arī pastāstīja, ka, neraugoties uz PSRS izjukšanu, maģijas karš joprojām notiek ne tikai starp Krieviju un ASV, bet arī starp Krieviju un Ukrainu. Viņasprāt, Putina labā strādā 13 Sibīrijas šamaņi, kas nodrošina ļoti spēcīgu viņa drošības, veselības un personīgās dzīves aizsardzības līmeni. Taču šamaņi arī ir tikai cilvēki. Ņemot vērā, cik liela ir Putina vara un cik ilgi viņš to noturējis, šamane uzskata: “Putins parakstīja līgumu, tāpat kā Hitlers pirms viņa, kā to darīja Napoleons un daudzi citi lieli karavadoņi vēsturē, kuri, pārdodot dvēseli un parakstot līgumu ar savām asinīm ar velnu, saņem noteiktus pakalpojumus, tas ir, saņem to, ko viņi lūdz. Es par to pat nešaubos. Neviens nezina, kā tas notiek – kā sūtnis to atrod. Ne jau pats velns nāk – sūtnis nāk ar šo vēstuli. Kādā līmenī tas notiek, diez vai kāds zina, jo tas ir slepens rituāls.”

Toties viņa zināja teikt, ka līgumu slēdz uz 13 gadiem un to var pagarināt trīs reizes. Tā kā Putins valda 20 gadu, viņam vajadzēja to pagarināt. “Taču ir noteikums, ka otro reizi līgumu paraksta vairs ne ar savām, bet ar savu radinieku asinīm. Parasti tie ir miesīgie bērni, kuros plūst viņa paša asinis. Un es domāju, tāpēc viņam ir tik daudz bērnu, jo kāds no viņiem aizies. Norēķinās ar savu dvēseli un savu bērnu dvēseli,” Magdalēna pauda. Viņa ir nosaukusi Putinu par “īstu antikristu” un “sātana iemiesojumu”.

Savukārt par Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Močiovska izteicās, ka viņš darbosies visu savu prezidentūras laiku līdz 2024. gadam un, iespējams, arī otru termiņu, ja pats to gribēs. “Viņa ceļā būs šķēršļi. Un tā arī ir – ja ne viens, tad otrs. Bet tas ir tāds ceļš, ko viņš pats izvēlējies. Mūsu prezidents ir cilvēks ar raksturu. Enerģisks, harismātisks un mērķtiecīgs – viņš neatkāpsies.”

Pareģoja kara beigas jau martā

Šā gada 6. martā, pašā Krievijas un Ukrainas kara degpunktā, Karpatu molfarka tika atkal intervēta Apostrophe TV speciālizlaidumā, lai izteiktu savas prognozes par kara gaitu. “Maksimums, trīs nedēļas, un Putinu apturēs viņa paša cilvēki,” ļoti pārliecināti paziņoja Močiovska. “Ilgi gaidīt nenāksies. Es jūtu, ka trīs nedēļu laikā būs konkrētas pārmaiņas. Eiropa viņu piebeigs – viņš būs izolēts no pasaules. Kad Krievijā pārstās pienākt miljardi, tad paši savējie arī viņu aizvāks.” Viņa pareģoja Ukrainas uzvaru, pateicoties tautas aizstāvju nesatricināmajam dvēseles spēkam.

Turklāt molfarka atklāja, ka daudzi cilvēki ar maģiskām spējām visā pasaulē, ieskaitot arī Meksikas un Tibetas šamaņus, ir apvienojušies Ukrainas enerģētiskās barjeras izveidošanā, lai ukraiņi izturētu un gāztu diktatoru. “Mēs, ekstrasensi, aizsargājam arī mūsu virspavēlnieku bez viņa ziņas, jo viņu mēģina nogalināt. Viņš izdzīvos, mēs palīdzēsim,” viņa solīja.

Magdalēna Močiovska apgalvoja, ka “atomsprādzienu neparedzu” un ka Ukraina atgūs visas okupētās teritorijas, arī Krimu un Donbasu.

Ekstrasenss: “Putinu nogalinās kadirovieši”

Ukrainas TV aptaujāja arī vairākus ekstrasensus un astrologus, un viņu vidū bija Ukrainas Ekstrasensu cīņu uzvarētājs Maksims Gordejevs. Kara divpadsmitajā dienā (7. martā) viņš visus mierināja ar to, ka atomkara nebūs un šis karš drīz beigsies – vēlākais, marta beigās. Viss nokārtošoties labi. “Mums būs ļoti spēcīgs sabiedrotais, valsts, kas ļoti daudz palīdzēs. Tā ir valsts, kas pēc tam ar mums reāli komunicēs, tā ir ļoti liela valsts. Pašlaik šī valsts vēl neparāda tādu iniciatīvu, kāda būs nākotnē.”

Ekstrasenss apliecināja apbrīnu gan ukraiņu cīņassparam, gan Ukrainas prezidentam Zelenskim par to, cik ļoti viņš ir enerģētiski savākts, neraugoties uz nogurumu. “Esmu šokā par šo cilvēku. Cik varens, cik stiprs! Un cik lieliskas idejas viņam vēl būs!”

Attiecībā uz Krievijas un Putina nākotni Gordejevam nebija nekā laba, ko teikt, jo šo zemi gaida “šausmīgs krahs – tagadējās sankcijas ir tikai ziediņi”. “Krieviju gaida šausmīgs kritiens. Būs kāda valsts, kas piedāvās finansiālu palīdzību, bet, paldies Dievam, mūsu kaimiņi izrādīsies tik dumji, ka no tās atteiksies – jo paši ir varena tauta.”

Gordejevs pareģoja arī Putina likteni: “P. kungu gaida nāve, un nāve viņam nāks no šiem tuvākajiem, visticamāk, no kadiroviešiem, kas sajutīs viņa vājumu. Viņu nodos viņa paša cilvēki.” Viņš piebilda, ka Putins nekad mūžā neizdarīs pašnāvību. “Viņš ne tikai baidās, viņam ir šizofrēnija, viņš ir slims ar galvu. Pēc viņa enerģētikas var nolasīt, ka viņš ir iebiedēts līdz ārprātam. Viņš ir paranoiķis un tagad neuzticēsies nevienam. Viņa nāve būs negaidīta, apmēram pēc gada.” Ekstrasenss arī norādīja: “Viņš pats izvēlējās melno pusi. Aiz viņa stāv ne viens vien melnais mags. Tur vairs nav dvēseles. Kad cilvēks atdod savu dvēseli naudas un varas dēļ, viņš nomirst kā cilvēks. Mums visiem škiet, ka tas ir viņa klons. Tas nav klons, tas ir viņš, tikai šausmīgi izmainījies ārēji, jo šausmīgi mainījies enerģētiski.”

Pašreizējos traģiskajos apstākļos internets ir pārpludināts gan ar Nostradama, gan Vangas pareģojumiem, kas tiek interpretēti pilnīgi pretēji – tas ir, pazuduši tulkojumā. Netrūkst arī citu ekstrasensu, Taro kāršu zīlnieku un visdažādāko pareģu prognožu. Ir svarīgi atšķirt patiesu gaišreģu pareģojumus no safabricētajiem, un jāņem vērā, ka mistika un maģija ir ļoti lielā mērā iesaistīta šajā informācijas karā. Šķiet neticami 2022. gadā? Jā, vēl nesen neticami šķita arī tas, ka var notikt tik barbariski nežēlīgs karš civilizētā pasaulē.

