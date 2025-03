Balto "Vans" kedu fenomens, rozā pandēmija, gliteri uzacu vietā - kā seriāli un kino diktē modi

Merilinas Monro rožainā kleita no lentes “Džentlmeņi izvēlas blondīnes”, Marlona Brando ādas jaka no baikeru kulta kino “Mežonīgais”, Odrijas Hepbērnas mazā melnā kleitiņa no “Brokastīm “Tifānijā””, Džona Travoltas baltais uzvalks no “Sestdienas vakara drudža”, Kianu Rīvsa ādas mētelis no “Matriksa”… Šie un vēl daudzi citi zvaigžņu kostīmi iegājuši ne tikai kino, bet arī modes vēsturē.