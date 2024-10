Sievietes spēks un tehnoloģijas: Rīgas modes nedēļa pārsteidz ar unikālām sadarbībām

Universālveikala “Stockmann” komanda veidos modes tandēmu ar somu zīmolu “Lili Marleena”, kura izstrādājumi tiek ražoti Helsinkos no augstas kvalitātes itāļu audumu pārpalikumiem. Visi apģērbi ir “one size”, t.i., der jebkurai figūrai. “Tas ir saistīts ar to, ka daudzas lietas mūsdienās ātri kļūst nevajadzīgas un tiek izmestas, jo mainās mūsu ķermeņa forma un līdz ar to arī apģērba izmērs,” komentē zīmola dibinātāja. Apģērbu tēlus kopīgajai skatei stilizējis Sergejs Hatanzejskis, zīmola “VOLGA 2.0” radītājs. Kolekcija apvieno klasiskos elementus ar mūsdienu modes tendencēm, piedāvājot stilīgus risinājumus svētku garderobei.