Kā Rīgas modes nedēļa 20 gadu laikā mainījusi modes skatuvi

“Mani pārņem prieks un lepnums par to, ka mūsu projekts, kuram mēs veltām visus spēkus un dvēseli, svin jubileju. Sākot 2004. gadā ar nelielām modes skatēm Rīgas Modes nama bijušās demonstrāciju zāles telpās, Riga Fashion Week vienmēr ir norisinājusies interesantās vietās — Mazajā Ģildē, Rīgas Biržā, vēlāk Rīgas mākslas telpā, leģendārajā Latvijas viesnīcas zālē, uz tirdzniecības kompleksa “Podium” jumta un visbeidzot mūsdienu kultūras telpā “Hanzas perons”. Starp neparastākajām vietām bija Motormuzejs, Centrālais gastro tirgus un pat starptautiskās lidostas “Rīga” uzgaidāmā zāle. Šo gadu laikā notikušas 670 skates, kurās piedalījušies dizaineri no Itālijas, Francijas, Spānijas, Ukrainas, Uzbekistānas, Polijas, Portugāles, Beļģijas, Vācijas, Ziemeļmaķedonijas, Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Norvēģijas un, protams, no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Grūti noticēt, ka tik daudz ir paveikts!” stāsta Baltijas Modes federācijas prezidente Jeļena Strahova.