Festivāla "Skaņu mežs" galvenie viesi būs somu duets "Amnesia Scanner" no Berlīnes

"Amnesia Scanner" ir Berlīnē bāzēts somu elektroniskās popmūzikas duets, kuru veido Marti Kaliala un Ville Haimala. Nereti par vokālu atbildīgs ir mākslīgais intelekts, ko grupas dalībnieki dēvē par "Oracle".

Kaliala un Haimala iepazinās Helsinkos, strādādami vienā arhitektūras birojā. Viņu pirmā sadarbība bija naktskluba interjera dizains, bet otrā - tehno projekts "Renaissance Man".

"Amnesia Scanner" ir abu mūziķu nākamā sadarbība, kas satīriski apspēlē elektronisko deju mūziku, metālu, tostarp gan trešmetālu, gan ņūmetālu, pagātnes un interneta ēras popmūziku, kā arī pankroku, industriālo un ambiento mūziku.

Haimala ir sastrādājies arī ar mūziķiem Deividu Birnu, "FKA Twigs" un Holliju Herndoni, kā arī Venēcijas mākslas biennāles “Zelta lauvas” laureāti Anni Imohfu. Savukārt Kaliala turpina darboties kā arhitekts un kultūras kritiķis.

Foto: Publicitātes foto

Festivālā "Skaņu mežs" uzstāsies arī "Violent Magic Orchestra" no Japānas, "The Vex Collection" no ASV, "EleOnora & Tencu" no Igaunijas, "Hugo Esquinca" pārstāvēs Meksiku un Vāciju, savukārt "Hvad" - Dāniju. Tāpat festivālā uzstāsies arī virkne mūzikas projektu no Latvijas, piemēram, "TV Maskava", "Orbīta", "Grab", "Kodek", "Pūres opera".