Gruzijas dzirkstošais vīns, kas atvēsinās vasarā: Petnats un Bruts

Jūsu nākamais galamērķis var būt jebkura pasaules vieta, bet, kad tur nokļūsiet, jums ir jāatver dzirkstošā vīna pudele, lai nosvinētu sava relaksējošā un aizraujošā ceļojuma sākumu vai beigas.

Tāpēc esmu atradis pudeli lieliskā Gruzijas dzirkstošā vīna, ar kuru nosvinēt jebkurus svētkus, ‒ Tsinandali Estate Brut.

Sāksim ar to, ka Tsinandali muiža ir īsts Gruzijas vīndarības kultūras šūpulis, kurā pirms aptuveni diviem gadsimtiem tika radīts pirmais pudelēs pildītais gruzīnu vīns. Vīna darītava saglabā savu senču tradīcijas un turpina radīt vienu no labākajiem vīniem Gruzijā. Papildus varētu piebilst, ka Brut noteikti ir viens no viņu iecienītākajiem darinājumiem.

Tsinandali Estate Brut ir gluži kā pudelēs pildīts ceļojums, ko ir vērts uzsākt. Dzirkstošais vīns ir smaržīgs Tsolikouri un Tetra šķirņu tandēms ar persiku, ābolu un smalku žāvētu ziedu garšu, kas piešķir vieglu eksotiku un dažādību. Izteikts skābums, pēcgaršas saldums un rūgtas notis rada neaizmirstamu kombināciju Brut vīna cienītājiem.

Glāze Tsinandali Estate Brut noteikti uzlabos jūsu noskaņojumu un piešķirs nelielu dzirksti jūsu piedzīvojumiem neatkarīgi no tā, vai esat pie jūras, kalnos vai mājās, ‒ vienkārši pavadot laiku vienatnē ar sevi.

Visbeidzot, un tas ir vissvarīgākais: Tsinandali Estate Brut ļauj jums iegūt un izjust jūsu svinīgāko brīžu atmiņas!

Reklāmraksts tapis sadarbībā ar TRIBE INTERNATIONAL.