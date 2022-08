Publicitātes foto

Baltijas filmu dienās Rīgā bez maksas varēs vērot Lietuvas un Igaunijas filmas

Kultūra Pastaiga

Jau sesto reizi augusta izskaņā, leģendārā Baltijas ceļa datumos, notiks Baltijas filmu dienas – bezmaksas kinoseansi, kuros skatītājiem katrā no trim Baltijas valstīm tiek piedāvātas jaunākās kaimiņvalstu filmas. Rīgā Baltijas filmu dienas tradicionāli notiks kinoteātrī "Splendid Palace", programmā iekļautas divas filmas no Lietuvas un divas – no Igaunijas.