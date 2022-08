Skatītāji aicināti vērot performatorus stāvot, sēžot vai jebkā citādi iemiesojot savu klātesamību telpā. (Foto: Publicitātes foto)

Izstādē "Telpiski priekšlikumi" piedalīsies performances mākslinieki, kuri apdzīvos telpu

Izstāžu telpā "Tur", kas atrodas Rīgā, Tallinas ielā 10, no šodienas līdz 13.augustam būs skatāma nīderlandiešu mākslinieka Edvarda Shautena performatīvā izstāde "Spatial Propositions for There" jeb "Telpiski priekšlikumi", informēja pasākuma rīkotāja Tīna Pētersone.