Kā uzlabot pasauli? Būt attiecībās ar pasauli! Mākslas stacijā "Dubulti" sākas “Tagadismi”

Viņu radītais tiks prezentēts 26. augustā. Darbi būs neparastās attiecībās ar tradicionālu izstādes formātu - tie uzslāņosies, aizstās, pielietos, papildinās, iejutīsies, mīlēs, interpretēs vai turpinās Tomasa Hiršhorna projektu “ART=SHELTER” / “MĀKSLA=PATVĒRUMS”. “Tagadismi” ir eksperimentāla forma, kas konceptualizē attiecību radīšanu. (Kā uzlabot pasauli? Būt attiecībās ar pasauli! - T. Hiršhorns). Vienlaikus tā ir cerības un izmisuma forma, turpinot dzīvot blakus drausmīgajam Ukrainas karam.

Nenojaucot izcilā Šveices mākslinieka Tomasa Hiršhorna iniciēto “ART=SHELTER” / “MĀKSLA=PATVĒRUMS”, “Tagadismiem” ir saikne ar atbalstu Ukrainai. Projekts veltīts praktisku un simbolisku attiecību veidošanai ar pasauli. Apmeklētāji jauno mākslinieku darbu varēs vērot tuvumā, kā arī realizēt radošās izpausmes šajā vidē tāpat kā līdz šim.

Foto: Juris Rozenbergs

Projekta pilnais nosaukums ir “Tagadismi un runas par formu”. Piedalās mākslinieki Kristiāns Iesalnieks, Andris Ratnieks (dj Plastix), Liene Lintiņa, ENVIJA, Kintija Avena, Veronika Simoņenkova, Sāra Marija Nudiņa, Elīna Salnāja un Artūrs Bogdanovs. Strādājot Tomasa Hiršhorna vadībā, viņi kļuva par “formu” - par grupu, kas spēja sadarboties ar doto struktūru un pieņemt cits cita realitāti.

Savas ieceres viņi īstenos dažādos materiālos - dzeja, performance, skaņa, process, glezniecība, dizains, tēlniecība, instalācija, fotogrāfija, kā arī visi tie “anonīmie” materiāli, kas atrodami šeit un tagad. “Tagadismos” viņi katru dienu lasīs Tomasa Hiršhorna tekstu “Veltījums Formai” (“Tribute to Form”) un komentēs to rīta tiešraidē (plkst. 10.00). Teksts ir viena mākslinieka manifests formas atradumiem un “Tagadismu” mērķis ir to reautorizēt - lasīt, iztēlojoties kā savu vai identificējotis ar rakstītāju.

Līdzīgs process notiks izstāžu zālē - jaunie mākslinieki radīs savu formu, lielā mērā ietekmējoties no “ART=SHELTER” / “MĀKSLA=PATVĒRUMS”. Pēcpusdienas tiešraide (plkst. 14.00) būs kā dienasgrāmata par darīto, saprasto un interesanto. Visu dienu turpināsies translācija no statiskās kameras izstāžu zālē. Sociālajos tīklos tiks publicēti kuratores vērojumi no procesa. Projekta idejas autore un kuratore ir mākslas stacijas "Dubulti" vadītāja Inga Šteimane.

Projekts “Tagadismi un runas par formu” mākslas stacijā "Dubulti" norisinās no 13. jūlija līdz 25. septembrim katru dienu no plkst. 9.00 līdz 17.30. Ieeja brīva. Projekta “Tagadismi un runas par formu” prezentācija 26. augustā plkst. 17.00. Ekskursijas kuratores vadībā 17. jūlijā plkst. 16.00, 28. augustā plkst. 16.00, 3. septembrī plkst. 16.00.