Par cerību, ka skaistums uzvarēs - Iveta Vecmane prezentē jauno pavasara/vasaras kolekciju “Bella Ragazza”

Spēlējoties ar skaistuma jēdzienu, ar tiem elementiem, kuri katrā kultūrā tiek atzīti par skaistuma vērtiem, “Bella Ragazza” kolekcija šoreiz akcentē tieši skaistuma mainīgo dabu. Tā ir sievietes intuīcija, kas vienudien vilina gaisīgu volānu vai brīvi krītošas kleitas virzienā, bet citudien liek izvēlēties rātni faltētus svārkus vai žaketes.

Foto: Liene Pētersone

Tā ir arī sievietes vēlme eksperimentēt, viņas iespēja spēlēt kādu sen kārotu lomu. Kad vēl, ja ne vasarā? Audumu izvēles un piegriezuma ziņā Iveta Vecmane paliek uzticīga pamatvērtībām un joprojām dod priekšroku elegancei, lakonismam un funkcionalitātei. Kolekcijas vienības ir viegli kombinējamas savā starpā, saglabājot zīmola rokrakstu, bet vienlaikus ļaujot katrai valkātājai piešķirt savu īpašo garšu.

Foto: Liene Pētersone

“Zinu, ka ir klientes, kuras katrā kolekcijā gaida jaunu versiju par lielajām kabatām, jo tās kļuvušas arī par viņu vizītkarti. Citas savukārt vienmēr izaicina uz kādu koķetēriju, tāpēc “Bella Ragazza” kolekcijā parādījušās zīda blūzes ar lakonisku, bet rotaļīgu zīmējuma rakstu.

Foto: Liene Pētersone

Tāpat katrā kolekcijā cenšos sajust to vienu krāsu, kas kļūtu par tā brīža sajūtas iemiesojošu. Fuksijas tonim ir raksturs. Tas ir košs, pieprasošs, protams, pamanāms, bet to redzu arī kā drošu pieteikumu izbaudīt ilgi gaidīto vasaru, tiešā un pārnestā nozīmē. “Bella Ragazza” ir par skaistuma uzvaru, par cerību, ka skaistums uzvarēs.”

Foto: Liene Pētersone

Jaunā kolekcija pieejama Ivetas Vecmanes salonā Miera ielā 17 un interneta veikalā.

IVETA VECMANE ir 2017. gadā radīts Latvijas modes zīmols, kura vīzijas pamatā ir ilgtspējīgs, funkcionāls, klasiskās modes vērtībās balstīts apģērbs, kas top izmantojot augstvērtīgus izejmateriālus. Zīmola vadītāja, Iveta Vecmane ieguvusi maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijā modes dizaina specialitātē. Latvijas sieviete IVETAS VECMANES zīmola izpratnē pati par sevi ir personība un zīmols, viņa izmanto apģērbu kā komunikācijas un identitāti raksturojošu instrumentu. Ivetas Vecmanes kolekcija Melancholia III tika iekļauta Mercedes Benz Fashion Week Russia pārstāvēto zīmolu vidū. Pēc dalības United Fashion 48H Maisons de Mode Lille, zīmols iekļauts virtuālajā showroom Playologie un ieguvis Black Sheep titulu modes platformā Not Just a Label. 2021. gada Rīgas Modes nedēļas ietvaros tika demonstrēta jau sestā Melanholijas kolekcija THE HUNTER.

