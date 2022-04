Kāpēc ir vērts ieguldīt labas kvalitātes šampūnā un kondicionierī?

Daudzi no mums vietējā lielveikalā izvēlas maciņam draudzīgus šampūnus un kondicionierus, taču, vai lētāki produkti, par kuriem tiek apgalvots, ka tie dara brīnumus, patiešām var nodarīt mūsu matiem lielāku kaitējumu nekā labumu? Runājot par mūsu matiem, ir divu veidu cilvēki – “izpārdošanas produktu pircēji” un investori.Tādējādi rodas jautājums, vai, iztērējot nedaudz vairāk par matu produktiem, patiešām būs jūtama atšķirība?

Lasi tālāk, lai uzzinātu, kāpēc dārgāks šampūns ir tik vērtīgs un vai tas ir izdevumu vērts.

Kāpēc matiem paredzētie lētie produkti iegūst sliktu slavu?

Mūsu Douglas matu eksperti apgalvo, ka attiecībā uz matiem paredzētajiem produktiem parasti saņemam to, par ko maksājam. Lētāki šampūni parasti tiek ražoti masveidā, un tie, visticamāk, satur ne tik saudzīgus attīrošos līdzekļus un ķīmiskas vielas, kas var kairināt jutīgu galvas ādu.

Vispazīstamākā un izplatītākā sastāvdaļa ir nātrija laurilsulfāts (SLS). Savukārt dārgāks šampūns parasti satur augstākas kvalitātes sastāvdaļas, piemēram, ēteriskās eļļas, augu vai augļu ekstraktus un augu izcelsmes produktus.

Lētāki šampūni un kondicionieri var saturēt tādas sastāvdaļas kā parabēnus, sulfātus un silikonus, kas matiem var likt nosacīti izskatīties veselīgākiem. Tomēr tie neuzlabo matu veselību.

Šīs sastāvdaļas, kuras bieži satur lētāki matiem paredzētie produkti, var noārdīt matu dabīgās eļļas, kas ir īpaši problemātiski sausu matu īpašniekiem. Tie var radīt problēmas arī krāsotiem matiem. Lētāki produkti nereti bagātīgi putojas, tas var likt maldinoši domāt par īpaši dziļi attīrošu iedarbību, bet patiesībā putošanos rada potenciāli kaitīgas attīrošās vielas, kas veicina sausinošo efektu.

Turpinot lietot lētākus šampūnus, matos var uzkrāties sintētiskas vielas un nogulsnes, un kondicionieri, kas satur silikonus, var pārklāt matus, padarot tos mīkstus un gludus, taču laika gaitā tie bojā matus un izraisa matu lūšanu.

Patiesībā finansiālie ietaupījumi, ko nodrošina lielveikalu produktu izvēle, krietni nobāl salīdzinājumā ar ieguvumiem, ko spēj sniegt augstas kvalitātes produktu lietošana.

Vienkāršā patiesība ir tāda: tā kā šie produkti ir lētāki, tie tiek ražoti no lētām sastāvdaļām, kas var kaitēt matiem vairāk nekā palīdzēt.

Kā izvēlēties pareizos produktus?

Izvēloties šampūnu un kondicionieri, apskati aizmugurē norādītās sastāvdaļas.

No kā izvairīties un kas nodrošinās vislabāko rezultātu?

Ja sastāvdaļu sarakstā pamani kādu no turpmāk minētajām, padomā divreiz pirms šādu produktu iegādes.

Nātrija laurilsulfāts/nātrija lauretsulfāts

Silikons

Aromatizētājs

Mākslīgās krāsvielas

Spirts

Hlors

To vietā izvēlies produktus no dabīgākām sastāvdaļām, kas baros un aizsargās matus un/vai to krāsu. Izmēģini arī produktus, kas ir izstrādāti tavam konkrētajam matu tipam, neatkarīgi no tā, vai mati ir taukaini, cirtaini, sausi, smalki vai cita tipa.

Ir svarīgi ņemt vērā, ka šampūni, kas nesatur smagos sulfātus, tik efektīvi neputos, taču tas nenozīmē, ka tie būs neefektīvi. Faktiski ilgtermiņā tu pat varētu pamanīt, ka starp mazgāšanas reizēm mati kļūst tīrāki, mazāk taukojas un ir paklausīgāki.

Molekulu izmēram ir nozīme

Molekulu izmēram ir nozīme arī tajā, cik lielu tīrības sajūtu tu iegūsi, lietojot šampūnu. Jo mazāka ir molekula, jo dziļāk tā spēj iekļūt matos. Tā kā daudzos no tirgū pieejamajiem lētākajiem šampūniem tiek izmantotas lielākas molekulas, produkts var nebūt tik efektīvs.

Dārgākos šampūnos tiek izmantotas mazāka izmēra silikona molekulas, savukārt lētākajos šampūnos tiek izmantotas lielāka izmēra molekulas, kas “nosēžas” uz matiem, nevis iekļūst matu iekšienē.

Un attiecībā uz silikoniem – tās ir vielas, kas padara matus mīkstus un gludus –, uzmanieties no “sliktajiem” silikonu veidiem. Tiem, kuri lieto lētus šampūnus, mati ir jāmazgā biežāk.

Šampūns un kondicionieris uz matiem veido slāni pēc slāņa, un tu sāc domāt: “Mani mati ir taukaini” vai “Mani mati tik ļoti taukojas”, bet patiesībā tas ir tikai produkta uzkrāšanās rezultāts, ko veicina produktos izmantoto lielo molekulu sastāvs.

Attīrošs šampūns ir labs līdzeklis produkta uzkrājumu likvidēšanai, ja vien to lieto samērīgi.

Kā pareizi mazgāt matus?

Kad ir izvēlēts kvalitatīvs šampūns un kondicionieris, kas baro matus, kā tos mazgāt, lai iegūtu maksimālu efektu no šiem produktiem?

Vispirms ir jāņem vērā, ka karsts ūdens var sabojāt matus, tāpēc labāk izvēlies vēsāku ūdeni.

Kad mati ir samitrināti, iespied plaukstā šampūnu, nepārsniedzot 20 centu monētas izmēru. Iemasē šampūnu tikai matu saknēs, nelieto matu galiem. Rūpīgi iemasē šampūnu galvas ādā – gluži tāpat kā tas notiktu frizētavā.

Pēc aptuveni minūtes rūpīgi izskalo šampūnu no matiem, atkārto skalošanu vēlreiz ar vēsu ūdeni, un saudzīgi izspied lieko ūdeni no matiem.

Kondicioniera nepieciešamais daudzums būs atkarīgs no matu garuma un biezuma, taču uzklāšanas process atšķiras. Uzklāj kondicionieri matiem visā garumā, nemaz nelietojot matu saknēm.

Ļauj tam dažas minūtes iedarboties, pirms izskalo matus ar vēsu ūdeni.

Ievērojot šādus svarīgus produktu lietošanas noteikumus, mati kļūs stiprāki un veselīgāki, nekā jebkad agrāk un laika gaitā tie lūzīs mazāk.

Luksusa klases produkti var būt cenas vērti

Tu maksā par kvalitatīvām sastāvdaļām, tehnoloģijām un pētījumiem, kas ir tikuši lietoti šo labo sastāvdaļu izstrādē.

Profesionāls šampūns satur augstas kvalitātes sastāvdaļas teicamās, matiem precīzi nepieciešamās proporcijās. Neatkarīgi no tā, cik daudz tērē, būtu droši apgalvot, ka noteiktu šampūnu augstāka cena ir pamatota.