Jauna kolekcija Marella ART.365 rudens/ziema – 2021

Elenas Salmistraro radošumā apvienojas realitātes un fantāziju pasaules, kas sastopas un atdzīvojas dažādām sezonām piemērotajos DECIBEL kapsulas kolekcijas modeļos. Apģērbi izceļas ar mazām un lielām grafiskām apdrukām, ko iedvesmojusi mūzikas pasaule un skaņu vibrācijas un kas materializējas divos zīmējumos ar spēcīgu, ekspresīvu enerģiju, atsvaidzinošu un negaidītu.



Elena Salmistraro x Marella ART.365 kapsulas kolekcija stāsta hipnotizējošu modes stāstu, kas jūs pārņem savā varā aizvien spēcīgāk, manifestējot kleitu kā totēmu, kā simbolu, vienmēr aktuālajā melnbaltajā versijā vai košā un inovatīvā krāsu paletē, kas apvieno pasteļtoņus ar siltiem toņiem, piemēram, spilgti sarkano un ingvera oranžo.



Dizainere arī veidojusi (kolekcijas atklāšanas kampaņai veikalos) vizuālu instalāciju Marella labākā parauga veikalā Milānā, kas bija apskatāma no 2021. gada jūnija līdz septembrim.

Stāsts noslēdzas ar ekskluzīvu mūzikas ierakstu, ko, iedvesmojoties no Elenas radītajiem dizainiem, radījusi fascinējošā Anfisa Letjago, starptautiski pazīstamā DJ no Neapoles, kas izvēlēta par šī projekta vēstnesi: Don’t hide (Neslēpies) (iekļauts īpašā atskaņošanas sarakstā, kas pieejams zīmola oficiālajā Spotify profilā).



Dizainere – Elena Salmistraro

Elena Salmistraro 2008. gadā absolvējusi Milānas Politehnisko universitāti, iegūstot rūpnieciskā dizaina grādu; nākamajā gadā viņa atvēra savu uzņēmumu – arī Milānā, sadarbībā ar arhitektu Andželo Stoli (Angelo Stoli) – strādājot produktu un arhitektūras dizaina jomā. 2017. gadā viņa Starptautiskajā Milānas mēbeļu mesē (Salone del Mobile Milano) ieguva balvu kā “Labākā jaunā dizainere”.



Viņa strādā kā dizainere un māksliniece daudziem uzņēmumiem, tostarp Apple, Disney, Vitra, Lavazza, Alessi, Bosa, De Castelli un Cc-Tapis, un viņas darbi gadu gaitā ir tikuši izstādīti daudzās vadošajās galerijās, piemēram, Dilmos, Rossana Orlandi, Camp Design Gallery, Subalterno1 un Secondome.

Dīdžejs un vēstnese – Anfisa Letjago (ANFISA LETYAGO)



Anfisa Letjago ir viena no ietekmīgākajām mūsdienu DJ un producentēm. 18 gadu vecumā viņa pārcēlās no Sibīrijas uz Neapoli, un viņas vārds kļuva nesaraujami saistīts ar mūzikas pasauli.



Pēdējos gados viņa spēlējusi Eiropas labākajos klubos un uzstājusies daudzās ballītēs, kuras rīkoja slaveni modes zīmoli.

Pēc vairāku ierakstu izdošanas dažādās skaņu ierakstu kompānijās (Nervous Records, Intec Digital, Drumcode, Second State un Rekid) Anfisa nolēma paplašināt savu māksliniecisko karjeru un 2021. gada sākumā paziņoja par savas ierakstu kompānijas N:S:DA izveidi. Tās nosaukumu iedvesmojusi nesasniedzamā Neapoles saliņa.



2021. gada janvārī viņa izdeva EP LISTEN un tā paša gada aprīlī N:S:DA laida klajā albumu ar tādu pašu nosaukumu NISIDA.



Par godu Marella viņa izveidoja īpašu dziesmu DON'T HIDE, kas iekļauta viņas pēdējā Ep un pieejama Marella Spotify profilā.

