Ar futbolu sirdī. Pirmā latviete Vācijas Bundeslīgā - 22 gadus vecā Sandra Voitāne

Ko tu teiktu, ja vajadzētu par sevi pastāstīt pavisam svešam cilvēkam?

Pirmkārt – es spēlēju futbolu. Jo vairums cilvēku, kas ar sportu maz saistīti, brīnās, kā tad meitene to var spēlēt…



Par ko sapņoji kļūt bērnībā?

Par futbola treneri. Vēl gribēju būt policiste.

Kā nonāci līdz futbolam? Kāds bijis tavs karjeras ceļš?

Tētis otro bērnu gribēja zēnu, bet piedzimu es. Un tad viņš teicis – labi, ja jau ir meitene, tad lai vismaz iet spēlēt futbolu! Tā arī sākās mana futbola dzīve. Kopš piecu gadu vecuma spēlēju futbolu kopā ar zēniem savā dzimtajā pilsētā Ilūkstē. Mani pamanīja un uzaicināja spēlēt arī kopā ar meitenēm, esmu spēlējusi gan Preiļu, gan Rēzeknes meiteņu futbola komandās.

Pēc 9. klases pievienojos Latvijas labākajai – Rīgas Futbola skolas – komandai. Vienmēr bija doma spēlēt arī ārzemēs, taču bija ļoti bail un negribējās kļūdīties. Pateicoties aģentei Džuljetai Tamsonei, man izdevās kļūt par profesionālu futbolisti, 2019. gadā sāku spēlēt profesionālajā komandā Kipras "Apollon Ladies", bet 2020. gada vasarā pievienojos vienai no pasaules spēcīgākajām līgām – Vācijas pirmās bundeslīgas komandai SV "Meppen". (Kopš 2021. gada vasaras Sandra spēlē Austrijā - Insbrukas klubā "Wacker" - Red.) Protams, pārstāvēju Latvijas jauniešu izlases, jau kopš 2015. gada spēlēju Latvijas nacionālajā izlasē.

Tavs lielākais sasniegums līdz šim?

Tiku spēlēt Vācijas augstākajā līgā. Arī tas, ka esmu godalgota ar 2020. gada Latvijas labākās spēlētājas titulu.

Kā ir būt pirmajai valsts pārstāvei Vācijas Bundeslīgā?

Esmu ļoti lepna un priecīga par šo iespēju. (Saruna notika, kad Sandra vēl spēlēja Vācijā. - Red.) Neizbēgami ir arī spriedze, jo cilvēki pievērš man uzmanību, seko līdzi, aicina uz intervijām un galvenais – gaida noteiktus spēles rezultātus. Man tas ir ļoti liels solis uz priekšu. Kad bieži netieku laukumā, saprotu, ka vēl daudz jāmācās, lai, šādā līmenī spēlējot, nostiprinātos komandas sastāvā. Ir pārdzīvojumi, bet ar smagu darbu un gribasspēku būs arī rezultāts.

Tavi sasniegumi ir talanta vai darba augļi vai abi kopā?

Abi. Ja tev ir dots būt labam sportistam, tas nenozīmē, ka vēlamos mērķus var sasniegt bez smagiem treniņiem. Protams, talants sportā ir nozīmīgs, bet uz to vien nevar paļauties. Maksimāli jācenšas izmantot savas stiprās puses, mans talants futbolā ir ātrums un tehnika.

Kādas rakstura īpašības futbolistam nepieciešamas, lai gūtu izcilus panākumus?

Jābūt iekšēji stipram, neatlaidīgam un jādomā par sevi pozitīvi. Negatīvas domas ļoti ietekmē, šādas emocijas var salauzt visu tavu spēli.

Kas tev šķiet vieglākais un kas – grūtākais profesionālajā sportā?

Ja lielāko dzīves daļu esi nodzīvojis savā dzimtajā valstī, ir ļoti grūti šķirties no vecākiem un draugiem. Ir bijusi gan depresija, gan asaras, jo nav ar ko parunāties, bet to visu var pārvarēt, ja esi stiprs cilvēks. Vieglākais ir tas, ka esi aprūpēts, – dzīvošana, ēšana – par to visu sezonu nemaz nav jādomā, jo komandas klubs visu apmaksā.

Kas ir tavi iedvesmas avoti, elki, autoritātes?

Iedvesmojos no pasaules labākajiem futbolistiem, sekoju līdzi viņu gaitām un lasu intervijas. Elku man nav. Vairāk paļaujos pati uz sevi un cenšos sevi virzīt uz priekšu.

Atziņa, kurai nešaubīgi tici.

Mēs esam maza, bet stipra valsts, un tikai kopā varam sasniegt daudz! Atziņa būtu tā, ka viss ir iespējams. Kurš gan būtu gaidījis, ka spēlē pret pasaules trešo vietu – Zviedrijas komandu – mēs būsim pirmie vārtu guvēji?!

Par ko mīli pasmieties?

Par neveikliem brīžiem un situācijām draugu lokā. Arī tad, kad treniņos kādu izjoko.



Kas tevi aizkustina?

Dzimšanas dienas un Ziemassvētku dāvanas. Skaisti saullēkti un saulrieti pie jūras.

Cik svarīgs tev ir savs vizuālais tēls? Kā tu to veido?

Dekoratīvo kosmētiku ikdienā nelietoju, krāsojos, tikai ejot uz svētkiem un ballītēm. Reizēm uzlieku gēla nagus. Esmu par dabisku skaistumu. Ir komandas biedrenes, kuras meikapā pat trenējas, un viņām tas nesagādā problēmas, bet spēles dienā gan esmu pret to – mēs ejam spēlēt futbolu, nevis uz skaistuma pasākumu!

Kur iepērcies, cik bieži, ko izvēlies?

Pirms pandēmijas vairāk devos uz sporta veikaliem, arī priekšroku dodu sporta apģērbam. Tagad iepērkos internetā. Ja ir labs vai svētku noskaņojums, patīk arī smuki saģērbties, un man nav grūti uzvilkt kleitu.



Kā atpūties?

Man patīk atpūsties draugu lokā, pastaigāties, vasarā sauļoties, ziemā slēpot. Varu darīt jebko, galvenais – nesēdēt mājās. Ja neviens no draugiem negrib iet ārā, varu viena pati doties pastaigās ar mūziku austiņās. Kad esmu nogurusi, labprāt guļu un skatos kino, un graužu gardumiņus. Bet tas notiek ļoti reti, jo man patīk kustēties.

Vai tev ir arī citi talanti?

Bērnībā dejoju tautas dejas un, ja būtu iespēja, labprāt to turpinātu. Aizdomājos – kad beigšu futbola karjeru, centīšos sameklēt kādu deju kolektīvu, kur dejot!

Laimes mirklis ir...

Kad pavadi laiku ar mīļiem cilvēkiem, kad ir nospēlēta laba spēle un gūti vārti.

Kas tevi visvairāk pārsteidz šajā pasaulē?

Dabas skaistums un spēks.

Mēdz savu vārdu ievadīt Google meklētājā?

Ja par mani raksta kādās sporta ziņās, reizēm jau sanāk. Ir taču interesanti palasīt citu cilvēku viedokli.

Ar ko sākas tava diena?

Diena sākas ar glāzi ūdens vai tasīti kafijas. Patīk nedaudz ilgāk pagulēt un tad dienu iesākt mierīgi. Paēdu brokastis un ķeros pie plāniem.

Kādu mūziku klausies?

Pārsvarā popmūziku, dziesmas krievu valodā. Braucot auto vai atpūšoties kopā ar draugiem, fonā vienmēr ir jābūt mūzikai. Varētu teikt, ka bez mūzikas nevaru dzīvot.

Kas tev šķiet visgrūtākais dzīvē?

Zaudēt tuvu cilvēku. Kāds sāpīgs spēles zaudējums.

Ko tu gribētu sasniegt? Lielie un mazie mērķi.

Vislielākais mērķis un sapnis tika piepildīts, kad tiku pie balvas kā labākā Latvijas spēlētāja. Šobrīd man ir mērķis tikt iecerētajā komandā, nostiprināties pamatsastāvā un gūt lielāku spēļu pieredzi.

Vai ir kas tāds, par ko nejautāju, bet tu vēlētos to pateikt lasītājiem?

Neapstājieties pie nospraustajiem mērķiem, viss ir iespējams un visu var sasniegt! Jābūt tikai gribasspēkam, pacietībai un pozitīvismam.

5 dzīvē gūtās atziņas/secinājumi

1. Nekur nav tik labi kā mājās!

2. Meliem īsas kājas.

3. Bez pieredzes nav sasniegumu.

4. Ābols no ābeles tālu nekrīt.

5. Tu būsi tieši tik veiksmīgs, cik smagi pats strādāsi savas veiksmes labā.