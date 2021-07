Rīgā uzstāsies kolorītā britu grupa "The Tiger Lillies"

Festivāls bez distances "Var! Būt!" notiks 30.jūlijā un 31.jūlijā Rīgā, kultūrtelpā "Hanzas perons" un "Vasaras perona" terasē. Tajā uzstāsies arī igauņu grupa "Ewert and The Two Dragons", vācu minimālisma pianists Niklass Pašburgs un vairāki zināmi Latvijas mākslinieki.

Kā atzīmē rīkotāji, "The Tiger Lillies" ir kolorīta muzikālā apvienība, kas attīstījusi unikālu stilu, sajaucot kopā 20.gadsimta pirmās puses kabarē stilistiku ar panku attieksmi un bez tabu dziesmu tekstiem. "Viņu uzstāšanās allaž rada emociju amplitūdu no smiekliem līdz dziļam aizkustinājumam". Šoreiz "The Tiger Lillies" uz Rīgu būšot atveduši savu jaunāko, Covid-19 pandēmijai veltīto programmu.

Pandēmijas laikā jau tā plašā grupas diskogrāfija tikusi papildināta ar vēl četriem albumiem. Divi no tiem bija veltīti tieši Covid-19 pandēmijai, saglabājot "The Tiger Lillies" piemītošo melno humora izjūtu. Rīga būšot viena no pirmajām vietām, kur "The Tiger Lillies" pandēmijai veltīto koncertprogrammu izpildīs īstā koncertā ar klausītāju klātbūtni.

Festivālā "Var! Būt!" darbosies pavisam trīs skatuves. "Var! Būt!" ideja esot atdzīvināt krietni panīkušo Rīgas mūsdienu kultūras dzīvi un piedāvāt kvalitatīvas popmūzikas, roka, hiphopa, elektronikas un vēl citu žanru mūzikas cienītājiem izbaudīt īstenu vasaras festivāla sajūtu. Festivālu varēs apmeklēt tikai derīgu Covid-19 sertifikātu īpašnieki.