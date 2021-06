Brēgenca, 2021. gada 9. marts – šodien slavenais zeķubikšu, veļas, bodiju un citu tekstilizstrādājumu uzņēmums Wolford izsludina kampaņu "Wolford With Women", kas norisināsies visu gadu. Kampaņas, kas ilgs no 2021. gada marta līdz 2022. gada martam, mērķis ir izveidot kopienu spēcīgām sievietēm, lai padarītu viņas vēl pārliecinātākas. Ar vēsturisku personību un mūsdienu sieviešu stāstiem rakstītos materiālos, videoklipos, attēlos un ilustrācijās, Wolford cenšas iedvesmot, svinēt un dot iespējas visām sievietēm viņu ikdienas lielajos un mazajos izaicinājumos. Padarot viņu garo ceļojumu dzirdamu un redzamu, lai celtu pašcieņu, apņēmību un pašapziņu, Wolford mērķis ir sazināties ar patērētājiem visā pasaulē, izmantojot sociālo mediju platformas, lai izveidotu globālu kopienu un rosinātu sarunas par tematiem, kas svarīgi visām sievietēm. Vairāk nekā 70 gadus Wolford ir apņēmies sievietēm radīt tādus apģērbus, kuros viņas varētu brīvi kustēties, vienlaikus jūtoties pasakaini, atbrīvojot sievietes no stingrām korsetēm un neērtiem zeķturiem un padarot garās zeķes par nevajadzīgu lietu. Pastāvīgi virzot jauninājumus un augstas veiktspējas dziju izmantošanu, Wolford ir ne tikai mainījis trikotāžas izstrādājumu biznesu, bet arī ieviesis tādus apģērba gabalus kā, piemēram, bodijus, kas uz visiem laikiem ir mainījuši modes ainavu un tās stāstījumu.

“Mēs dzīvojam laikmetā, kurā uzņēmumiem jārada un jāizplata vērtības, veicinot cieņu pret daudzveidību, minoritātēm, vidi, komentē Wolford komercdirektore Silvija Azali (Silvia Azzali), piebilstot: "Tā kā esam sieviešu uzņēmums, kas strādā citām sievietēm, mums vissvarīgākais ir palīdzēt sievietēm visā pasaulē tikt sadzirdētām, nodrošinot platformu – drošu telpu, kurā dalīties ar saviem neticamajiem stāstiem. Pieņemot sievišķību, mēs vēlreiz gribam uzņemties atbildību un apņemties izglītot un iedvesmot nākamās paaudzes."

Wolford With Women kampaņa tiek veidota sadarbībā ar žurnālistu Karmelo Abati (Carmelo Abbate), kurš papildus savam darbam nedēļas žurnālā Panorama ir autors grāmatai un aplādei "Le Storie Degli Altri" (Citu stāsti), kas atklāj ceļojumu to cilvēku dzīvē un sirdīs, kurus ikdienā nesadzirdam. Aplāde ir pusotra gada laikā sasniegusi 670 000 cilvēku kopienu.

"Cilvēki man katru dienu raksta, stāsta par savu dzīvi, uztic savus intīmākos noslēpumus, lai es tos varētu pastāstīt saviem vārdiem un palīdzēt viņiem tikt sadzirdētiem," stāsta Karmelo Abate. "Sievietes tēls, kas izriet no visiem stāstiem, kurus esmu apkopojis, ir sieviete, kas demonstrē lielu praktiskumu, izteiktu spēju pārvarēt dzīves kontrastus, izmantojot dialogu, kompromisus, intuīciju un iztēli.

Wolford Boutique Riga, t/c Spice, Lielirbes 29

Raksts sadarbībā ar veikalu Wolford Boutique Riga.