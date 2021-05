Latvija ar kampaņu #iamintrovert sāk dalību Londonas Dizaina biennālē

Objekts “In3” ir veidots kā performatīvs un dzīvs piemineklis Latvijas mūsdienu literatūrai. Biennāles apmeklētājiem būs iespēja ieskatīties kampaņas #iamintrovert tēlu – introvertā rakstnieka I. un rakstnieces I. – darba kabinetā un dalīties ar viņiem kādā noslēpumā. Atkarībā no tā, kā šis noslēpums rezonēs rakstniekos, apmeklētāji kā atbildi saņems kādu no 12 mūsdienu latviešu autoru darbu citātiem. Objekts ietver sevī arī interpretāciju par Dainu skapi, piedāvājot iepazīties ar 12 latviešu rakstniekiem un viņu grāmatām angļu valodā.

Foto: Publicitātes foto

“Domāju, ka šis ir unikāls gadījums, kad dizaina notikumā tik liela uzmanība tiek pievērsta kādai citai kultūras nozarei – šajā gadījumā literatūrai. Man prieks, ka mākslinieki tik precīzi uztvēra šo ideju un spēja to transformēt tik brīnišķīgā mākslas darbā,” atklāj platformas “Latvian Literature” pārstāve un Latvijas objekta Londonā kuratore Juta Pīrāga.

Ar kampaņu #iamintrovert platforma “Latvian Literature” pieteica sevi, kopā ar Igauniju un Lietuvu kā goda valstis piedaloties Londonas grāmatu tirgū (The London Book Fair) 2018. gadā. Kampaņa, kas atklāja Latviju kā introvertu rakstnieku nāciju, tika novērtēta starptautiski, kā arī saņēma zelta medaļas Latvijas reklāmas festivālā “Adwards” 2018. gadā un Latvijas Dizaina gada balvu 2019. gadā. Tas arī kļuva par iemeslu, kāpēc iespēja pārstāvēt Latviju Londonas Dizaina biennālē tika uzticēta platformai “Latvian Literature”. 2018. gadā Londonas Dizaina biennāles žūrijas balvu ieguva mākslinieka Artūra Analta veidotais darbs “Matter to Matter”.

Londonas Dizaina biennāles mākslinieciskā direktore Esa Devlina (Es Devlin) par šī gada biennāles centrālo tēmu izvēlējusies rezonansi, kuru 28 dalībnieki apspēlēs savos dizaina mākslas darbos. Biennālei bija paredzēts notikt jau 2020. gada septembrī, bet norise tika atcelta Covid-19 pandēmijas radīto risku dēļ. Šogad dizaina biennāli pārstāvēt Latviju devušies tikai trīs dalībnieki – izstādes mākslinieki Krista un Reinis Dzudzilo un režisore Una Rozenbauma. Biennāles laikā tiks ievēroti visi Lielbritānijā noteiktie pandēmijas ierobežošanas pasākumi. Visu jūniju Latvijas biennāles objektā mākslas centrā “Somerset House” brīvprātīgi darbosies Latvijas pilsoņi, kuri ikdienā uzturas Londonā.

15. jūnijā biennālē norisināsies arī tiešsaistes diskusija “Design that resonates with Literature and Storytelling” (Dizains, kas rezonē ar literatūru un stāstu stāstīšanu), kurā kopā ar režisori Unu Rozenbaumu un mākslinieci Kristu Dzudzilo piedalīsies izstādes “Alice: Curiouser and Curiouser” kuratore Keita Beilija (Kate Bailey) un Honkongas paviljona pārstāve.