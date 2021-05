Atklāta Venēcijas Arhitektūras biennāle

Prestižajā izstādē piedalās vairāk nekā 100 dalībnieku no 46 valstīm, kas savus darbus un idejas eksponē vairākos desmitos nacionālo paviljonu.

Biennāles skate publikai būs atvērta līdz 21.novembrim.

Šā gada tēma "How Will We Live Together?" ("Kā mēs dzīvosim kopā?") ieguvusi jaunu rezonansi joprojām nerimušās pandēmijas kontekstā, kas cilvēkiem visā pasaulē izjaukusi ierasto dzīves ritējumu.

Izstāde tiek rīkota ik pa diviem gadiem, tomēr pērn plānotais pasākums pandēmijas dēļ atlikts uz šo gadu.

Pēc vairākiem mēnešiem, kad sabiedriskās norises klātienē bija teju pilnībā apturētas, no tūrisma lielā mērā atkarīgajai Venēcijai biennāle ir pirmais lielais publiskais pasākums.

Biennāles direktors ir Libānas un ASV arhitekts Masačūsetsas Tehnoloģiju institūta Arhitektūras un plānošanas skolas dekāns Hašims Sarkis.

Žūrija izraudzīsies uzvarētājus vairākās kategorijās. Apbalvošanas ceremonija notiks 30.augustā.

Atklāšanas dienā spāņu arhitekts Rafaels Moneo tika godalgots ar Zelta lauvu par sasniegumiem mūža garumā. Ar pēcnāves apbalvojumu tika pagodināta arī Brazīlijas arhitekte Lina Bo Bardi. Itālijā dzimusī arhitekte no dzīves aizgāja 1992.gadā.