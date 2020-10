Rīgā notiks Eiropas mēroga modes projekts "United Fashion"

Uz šo sesiju, kas notiks gan tiešsaistē, gan klātienē, Rīgas modes nedēļas pārstāvji sadarbībā ar United Fashion izziņojuši modes dizaineru atlasi. Dizaineru dalības mērķis projektā ir parādīt savas kolekcijas starptautiskiem ekspertiem un iegūt viņu neatkarīgu novērtējumu.

Pēdējo četru gadu laikā UF projekta pasākumi tika organizēti kādā no iesaistītajām valstīm (Beļģijā, Francijā, Balkānu valstīs, Vācijā, Portugālē vai Baltijas valstīs), pulcējot starptautisku modes sabiedrību, paaugstinot dalībnieku kompetenci modes jomā un piedāvājot jaunas iespējas zīmolu attīstībai un ienākšanai Eiropas tirgos.

Rīgas modes nedēļas laikā gaidāms plašs dažādu žanru un formātu UF pasākumu klāsts. 29. oktobrī notiks vebinārs par tēmu "Digitalizācija. Zīmola vadība pandēmijas laikā un pēc tās". Vebinārā, cita starpā, uzstāsies uzņēmuma Accenture Itālijas filiāles pārstāvis, kurš Milānas modes nedēļai ir izveidojis digitālo platformu (un līdz ar to arī virtuālo šovrūmu). Citi šī vebināra eksperti – radošais direktors un dizainers Daniels Essa (Francija), kurš stāstīs par zīmola stratēģijas izstrādi; Filips Mihailovičs (Francija) – par jauno dizaineru iespējām pēc pandēmijas.

Vebināra noslēgumā modes biznesa profesionāle Elīza Drāzniece (Latvija) dalīsies praktiskos padomos par kolekcijas prezentāciju iepircējiem un galalietotājiem. Vebinārs norisināsies angļu valodā un ikviens interesents ir laipni aicināts tajā piedalīties, iepriekš reģistrējot savu dalību šajā saitē: https://fienta.com/webinar-digitization-digital-communication-brand-management-during-after-pandemic-time Vebināra tiešraide būs vērojama oficiālajā RFW Facebook lapā.



Uzreiz pēc vebināra notiks seminārs "Zīmola vadība. B2B/B2C komunikācija", viesnīcas Radisson Blu Latvija Hotel telpās, kurā Elīza Drāzniece dalīsies pieredzē par to, kā zīmols var izcelties un apliecināt sevi konkurences telpā, saziņai ar pircējiem nepieciešamo dokumentāciju un cenu politiku. Pasākumu aicināti apmeklēt dizaineri, modes un dizaina studenti, kā arī visi interesenti. Seminārs notiks latviešu valodā. Visi semināra apmeklētāji saņems arī ielūgumu uz kādu no Rīgas modes nedēļas skatēm, kas notiks no 27. līdz 31. oktobrim. Reģistrēšanās semināram pieejama šeit: https://fienta.com/seminar-brand-management-b2b-b2c-communication

30. oktobrī UF ietvaros deviņi dizaineri, kuri tika atlasīti starp pretendentiem no 11 Eiropas valstīm, tiešsaistē prezentēs savas kolekcijas modes ekspertu izvērtēšanai. Šajā pasākumā piedalīsies šādi dizaineri: Caterina Moro (Itālija), N/A Studio (Francija), Diana Arno (Igaunija), Irina Tosheva (Maķedonija), Kozaricsviktordress (Ungārija), Lila&John (Beļģija), Montreet (Austrija), One Wolf (Latvija), Natālija Jansone (Latvija).

Ekspertu vidū: zviedru dizainere ar vairāk nekā 20 gadu pieredzi kā H&M radošā direktore – Margareta van den Boša, kura īstenojusi populārākās H&M sadarbības ar Karlu Lāgerfeldu, Stellu Makartniju, Donatellu Versace un Roberto Kavalli; Filips Mihailovičs (Francija) ir zīmola arhitekts, profesors un stratēģiskais konsultants pasaules vadošajiem zīmoliem. Daniels Essa (Francija) ir sava veiksmīgā apavu zīmola Daniel Essa radošais direktors un dizainers, ko atzinuši vadoši modes un dzīvesstila izdevumi, tostarp Vanity Fair, Vogue, Elle un citi. Elīza Dārzniece (Latvija) ir modes zīmolu vadītāja un biznesa konsultante. Elīzai ir pieredze ar tādiem zīmoliem kā Stella McCartney, The Row, Azzedine Alaïa, Céline, Off-White un citiem.

Turklāt Rīgas modes nedēļas laikā Hanzas Peronā apmeklētājiem būs atvērta izstāde, kas veltīta United Fashion. Tajā tiks izrādītas tādas Eiropas dizaineru kolekcijas kā Evgenia Zafirovska (Maķedonija), Fyodor Golan (Lielbritānija), Louis Appelmans (Beļģija) un Tanel Veenre (Igaunija).

Piemēram, Evgenia īpašu uzmanību pievērš ekoloģijai un ražošanai ar mazāku atkritumu daudzumu, savukārt kustības "pozitīvais intelektuālisms" pārstāvis Fyodor Golan savā kolekcijā runā par kaislīgu pašizpausmi – tas izpaužas košās krāsās un tehniskos materiālos, apvienojumā ar progresīvu sporta apģērba estētiku. Beļģu dizainers Louis Appelmans ir izveidojis instalāciju, kas sniedz vēstījumu par ātrās modes ietekmi uz mileniāļiem.

Igauņu dizainera Tanela Veenre kolekcijā kleitas, kas izgatavotas no audumiem pēc viņa skicēm, atgādina unikālus mākslas darbus, un ar rokām darinātu juvelierizstrādājumu pamatā ir sudraba detaļas, kas izgatavotas no videi draudzīga metāla, izdrukātas uz 3D printera.

