Kā rodas hiperpigmentācija, un kā to novērst

Pigmenta plankumu parādīšanās ir saistīta ar tā dēvēto fotonovecošanu, ko izraisa ārēji faktori, jo īpaši ultravioletais starojums. Protams, organisms spēj pret to aizsargāties pats, producējot brūnu pigmentu – melanīnu –, kura uzdevums ir absorbēt UV radiāciju un izkliedēt enerģiju kā nekaitīgu siltumu. Cik daudz melanīna organisms saražos, ir atkarīgs gan no ilguma, kuru pavadām saulē, gan arī no ādas tipa. Būtiskākais, kas jāņem vērā, – šis process nav mūžīgs.

Brīdis, kad ādas virspusē sākam pamanīt tumšākus plankumus, ir nopietns indikators tam, ka ādas pigmentārā sistēma, kas nodrošina vienmērīga iedeguma veidošanos, vairs nefunkcionē normāli un tajā radušies bojājumi. Tātad esam izsmēluši savu ģenētiski noteikto limitu – stundu skaitu, kuru drīkstam pavadīt tiešos saules staros!

Līdzās nevienmērīgai pigmentācijai UV starojums izraisa arī kolagēna destrukciju – agrāk, nekā fizioloģiski tas notiktu, ādai novecojot. Vizuāli tas izpaužas kā ādas kvalitātes pasliktināšanās: tā kļūst sausāka, plānāka, zaudē elastību, krunciņas kļūst izteiktākas. Vienlaikus tiek bojāta ādas ārējā aizsargbarjera un tā kļūst jutīgāka, parādās apsārtums, redzami asins kapilāri, novērojama lobīšanās un ādas toņa izmaiņas.

Pigmentācijas problēmu ārstēšanas efektivitāte lielā mērā ir atkarīga no mums pašiem. Dermatologs var ņemt talkā dažādas tehnoloģijas, veikt ķīmisko pīlingu un izmantot citas metodes, taču paša pacienta uzdevums ir cītīgi aizsargāt ādu no saules un savu ikdienas ādas kopšanu papildināt ar specializētiem pretpigmentācijas produktiem.

Pat ja hiperpigmentāciju ir izdevies veiksmīgi likvidēt, tā var atgriezties, tāpēc par to nāksies piedomāt visu atlikušo mūžu!

Padomi, kas jāievēro, ja esi saskāries ar pigmentācijas problēmu:

aizmirsti par sauļošanos bez SPF 30–50 un arī solārija apmeklēšanu;

kosmētika ar SPF jālieto arī ikdienā, saulainā laikā ieteicams valkāt platmali;

regulāri jāpārbauda dzimumzīmes, lai pārliecinātos, ka nepastāv ļaundabīgu veidojumu risks;

papildus ieteicams lietot uztura bagātinātājus, kas satur antioksidantus;

vēlams regulāri eksfoliēt ādas virsējo kārtu, lai stimulētu jaunu, kvalitatīvu šūnu veidošanos;

ikdienā jālieto kosmētika, kas gaišina ādu, kā arī iedarbojas uz melanīna sintēzes procesiem un mazina jaunu pigmenta plankumu veidošanos.

Pastaiga iesaka:

Eucerin Anti-Pigment līnijas korektors. Produkta sastāvā ir inovatīva sastāvdaļa tiamidols, kas efektīvi izlīdzina ādas toni, samazina tumšos plankumus un novērš to atkārtotu veidošanos. Lietot tieši uz zonām, kur novērojama pastiprināta pigmentācija. Cena: € 18,59.

Foto: Publicitātes foto

Institut Esthederm Photo Reverse – saules aizsardzības krēms ar toni. Novērš hiperpigmentācijas radītās sekas un nodrošina aizsardzību pret UVA un UVB stariem. Iedarbojas uz melanīna veidošanās procesiem, izlīdzina toni, mitrina ādu, kā arī stimulē tās dabiskos aizsargmehānismus. Cena: € 65.

Foto: Publicitātes foto

Ecooking A vitamīna serums sejai. Palīdz samazināt pigmentāciju un priekšlaicīgu ādas novecošanu. Uzlabo ādas elastību un to spēcīgi mitrina, padara gludāku un mirdzošāku. 100 % vegānisks sastāvs. Cena: € 51,99.

Foto: Publicitātes foto

The Ordinary 8 % askorbīnskābe ar 2 % alfa arbutīnu. Veicina kolagēna sintēzi, nomāc melanīna ražošanu, nodrošina spēcīgu antioksidantu aizsardzību. Izlīdzina ādas toni, padara to starojošu. Cena: € 9,99.

Foto: Publicitātes foto

Talika balinošā biocelulozes maska Bio Enzymes. Satur B3 vitamīnu, augstas koncentrācijas hialuronskābi un alvejas ekstraktu ādas mitrināšanai, pelašķi, arniku, genciānu un kumelīti, kas nomierina un gaišina ādu. Izlīdzina tās toni un atsvaidzina 15 minūšu laikā. Cena: € 12.

Foto: Publicitātes foto

The Body Shop līnijas Drops Of Light™ balinošais serums pigmentācijas plankumu mazināšanai. Satur skābes un augu ekstraktus, kas balina tumšos plankumus un uzlabo ādas elastību. Lietojams pa pāris pilieniem no rīta un vakarā zem mitrinoša krēma. Cena: € 29,50.

Foto: Publicitātes foto

Filorga koncentrāts pret pigmentācijas plankumiem Bright Booster – ar fitīnskābi un glikolskābi, kas atbrīvo ādu no atmirušajām šūnām, padara to gaišāku, kavē melanīna sintēzi un mazina turpmāku pigmentācijas plankumu veidošanos. Cena: € 129.

Foto: Publicitātes foto

Foto: Publicitātes foto

Isdin Isdinceutics koriģējošais serums Pigment Expert. Efektīva aktīvo vielu kombinācija palīdz novērst tumšo plankumu veidošanos un tos balina, padara ādas krāsu vienmērīgāku. Palīdz uzturēt mitruma līmeni un nomierina ādu. Cena: € 25.

Foto: Publicitātes foto

Saistītās ziņas Āda bez pigmenta traipiem: efektīvākie paņēmieni, kā cīnīties ar šo skaistuma problēmu Vai tautas līdzekļi der pret pigmentāciju? Divas receptes, izmantojot citronu, olu, dilles un degvīnu Pigmentācija uz sejas: kā atgūt daiļumu mājas apstākļos