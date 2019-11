Tuvojas lielākie nacionālā kino svētki Latvijā - "Lielais Kristaps"

Šogad Lielais Kristaps skatītājiem piedāvā ne vien plašu nominēto filmu programmu, bet arī vairākas pirmizrādes gan spēlfilmām, gan dokumentālajām filmām.

Zīmīgi, ka lielu daļu no pirmizrāžu filmām vieno kopīga universālā tēma - par vecāku un bērnu attiecībām. Tā, piemēram, Ivara Zviedra dokumentālajām īsfilmām - Afigenna (17 min) un Meikots Īrijā (42 min), kuras pirmizrādi svinēs 9. novembrī, šī tēma tiek aplūkota mūsdienu globalizācijas kontekstā. Pēc seansa ikviens skatītājs ir aicināts piedalīties antropologa Andra Šuvajeva vadītajā diskusijā.

Tajā pašā dienā notiks Pētera Ķimeļa ārpus konkursa īsfilmas Tēvi '88 pirmizrāde. Tas ir komiski melanholisks stāsts par dēla orģinālajiem centieniem atrast savu nekad nesatikto tēvu, pārbaudot vairākus kandidātus. Uzreiz pēc tam tiks svinēta Ermīna Baltā īsfilmas Nakts Pitfāls pirmizrāde. Kategorijā Labākā īsmetrāža nominētā filma ir par kādu pāri, kas satiekas vienā vietā dažādos laika griezumos – tikko uzzinot, ka kļuvuši par vecākiem un pēc dēla nāves.

Svētdien, 10. novembrī savu pirmo plašai publikai pieejamo seansu, režisoram Gintam Zilbalodim klātesot, piedzīvos starptautiski augsti novērtētā animācijas filma Projām ar jautājumu atbilžu sesiju uzreiz pēc seansa. Filma Projām tiks iekļauta kino teātru repertuāros no 15. novembra.

10. novembrī ikviens ir aicināts uz šī gada mūža balvas laureāta Vara Braslas goda seansu, kurā tiks demonstrētas, citējot Latvijas Kinematogrāfistu savienības priekšsēdētāju Ievu Romanovu, ““pērles” no asprātīgā un kinematogrāfiski augstvērtīgā TV valodas mācību seriāla “Palīgā” ar daudziem tautā ļoti mīlētiem aktieriem, to vidū E.Pāvulu, Dz. Ritenbergu, V. Artmani, G. Āboliņi, U. Dumpi u.c.”

Turpat kinoteātra vestibilā būs aplūkojama retrospektīva foto izstāde veltīta V. Braslas radošajai biogrāfijai. Ieeja šajā seansā ir bez maksas.

Dienas noslēgumā kinoteātrī svētki turpinās ar kārtējo pirmizrādi. Tā ir eksotiska Etiopijas, Latvijas, Igaunijas, Rumānijas un Spānijas kopražojuma zinātniskās fantastikas spēlfilma Jēzus rāda tev lielceļu, kur epizodiskā lomā redzēsim aktrisi Ivetu Poli.

Bet Lāčplēša dienu, 11. novembri, ikviens var nosvinēt, apmeklējot Latvijas Televīzijas programmas Latvijas Kods. Latvija Šodien. piecu dokumentālo īsfilmu pirmizrādes. Tajās no dažādiem skatupunktiem tiek aplūkota pieaugšanas tēma – individuālajā, sabiedriskajā un valstiskajā skaldnē.

12. novembrī īpašs aicinājums senioriem apmeklēt filmas Dvēseļu Putenis seansu par īpašu cenu (3.00 eiro).

Lielā Kristapa kulminācija - balvu pasniegšanas ceremonija notiks otrdien, 12. novembrī plkst. 20:30, Sarkanais paklājs no 19:30. Skatītājiem to būs iespēja vērot klātienē, kinoteātrī Splendid Palace, iegādājoties biļetes, vai tiešraidē LTV 1 plkst. 21:15 un REPLAY. lv no 20:00.



