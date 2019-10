Slaidam viduklim un veselai sirdij - kas ir Sautbīčas diēta

Diētas princips

Medicīnas doktora, kardiologa un slavenību ārsta Artura Agatstona radītā diēta piedāvā mainīt ēšanas paradumus, turklāt uz visiem laikiem. Diētas plāns neliek skaitīt kalorijas, bet mudina ievērot veselīga uztura pamatprincipus visās piecās ēdienreizēs. Šī sistēma palīdz izprast, no kādiem produktiem labāk izvairīties un kādus vēlams iekļaut ikdienas maltītē.

Diētas galvenais ieguvums ir vielmaiņas aktivizēšana, kas palīdz stabilizēt holesterīna līmeni. Tādā veidā, normalizējot glikozes vielmaiņas procesus organismā, rodas papildu enerģija un mazinās izsalkuma sajūta. Neuzstājīgi, bet pakāpeniski tiek ieviesti jauni paradumi, piemēram, regulāras kustības un pietiekams ūdens patēriņš. Tas uzlabo kopējo veselības stāvokli, tiek stiprināta sirds un asinsvadu sistēma.

Diētas fāzes

Pirmā fāze

Ilgums – divas nedēļas. Pati stingrākā fāze, kas palīdz sakārtot cukura vielmaiņas procesus organismā. Šajā fāzē jāatturas no jebkādu ogļhidrātu lietošanas. Ir aizliegti arī augļi, sulas, alus un citi alkoholiskie dzērieni. Iespējamais svara zudums: 3,5–6 kg.

Otrā fāze

Ilgst līdz vēlamā svara sasniegšanai. Ēdienkartē pakāpeniski atgriežas saliktie ogļhidrāti, ko satur pilngraudu maize un pasta, putraimi ar augstu šķiedrvielu saturu. Arī augļi un ogas, bet tikai rīta ēdienreizēs. Iespējamais svara zudums: 0,5–1 kg nedēļā.

Trešā fāze

Viss atlikušais mūžs: veselīga dzīvesveida ieteikumi palīdz uzturēt pareizo svaru, ievērojot diētas pamatnoteikumus, kas nosaka produktu izvēli un porciju lielumu.

Ieguvumi

Pārtikas produkti tiek sagrupēti kategorijās – slikti, labāki un vislabākie. Rodas izpratne par to, kādus pārtikas produktu izvēlēties, kas īpaši noderīgi, ja ieturi maltīti ārpus mājas. Diētas otrajā fāzē aizliegumi nav tik strikti, tā pieļauj arī kādu veselīgu desertu vai melnās šokolādes gabaliņu.

Tādā veidā attīstās organisma spēja pareizi pārstrādāt cukuru un cieti, uzlabojot insulīna un holesterīna līmeni asinīs. Dienvidu pludmales diēta labvēlīgi ietekmē insulīna rezistenci, uzlabojot auglību, kas ir īpaši svarīgi sievietēm, kurām diagnosticēts policistisko olnīcu sindroms. Šī diēta iemāca uzturā iekļaut produktus ar zemu glikēmisko indeksu, kas ir bagātināti ar šķiedrvielām un sniedz sāta sajūtu.

Personiskā pieredze

Šī ir viena no tām diētām, kuru visgrūtāk izturēt pirmās divas nedēļas. Nebija viegli atteikties no iesīkstējušiem paradumiem – cukura pie kafijas un dienišķās auzu pārslu putras. Agrāk nebiju tam pievērsusi uzmanību, bet, sākot ievērot šo diētu, atskārtu, ka ogļhidrāti ir gandrīz visur. Domas tā vien šaudās, lai uzkostu ko neatļautu… Taču pēc pirmās nedēļas kļuva vieglāk. Kopumā diēta ir ļoti elastīga, jo tajā iekļautie saliktie ogļhidrāti ļauj pat apmeklēt restorānus. Pamazām organisms pierod arī pie termiski mazāk apstrādātiem dārzeņiem un piecām ēdienreizēm dienā. Ilgstošie ieguvumi ir normalizējusies sāta sajūta, vairāk enerģijas, kā arī mazāks vidukļa apkārtmērs.

Dienvidu pludmales diētas ieteikumi

1. Lieto uzturā ogļhidrātus ar zemu glikēmisko indeksu, kas sniedz sāta sajūtu.

2. Izvēlies labos taukus – mononepiesātinātās taukskābes, kuras atradīsi olīveļļā, rapšu eļļā, avokado un zemesriekstos. Izvairies no piesātinātajām taukskābēm.

3. Ļaujies kustībām vismaz 20 minūtes dienā.

4. Uzņem šķiedrvielas, termiski mazāk apstrādātus dārzeņus.

5. Neignorē slāpes, dzer pietiekami daudz ūdens!

Uztura speciāliste Maija Fromane:

“Diētas pirmajā fāzē ir jāatsakās ne tikai no cukura, bet arī no saliktajiem ogļhidrātiem, augļiem, ogām. Kopumā es to neatbalstu, jo parasti salikto ogļhidrātu trūkumam uzturā ir nelāgas sekas: cilvēks neiztur diētu līdz galam, un svars nāk atpakaļ ar uzviju.

Tāpēc es ieteiktu sākt šo diētu uzreiz ar otro fāzi, kuras ieteikumi atbilst veselīga un sabalansēta uztura pamatprincipiem – izslēgt no ēdienkartes cukuru, pārstrādātus pārtikas produktus, samazināt piesātināto taukskābju daudzumu, lietot uzturā daudz dārzeņu un olbaltumvielu.

Uzskatu, ka šādu diētu var ievērot ilgstoši, tā palīdzēs atbrīvoties no liekā svara un uzlabot veselību. Diētas otrajā fāzē var zaudēt svaru bez lieka stresa organismam, turklāt ne pārāk strauji – tas nekaitēs veselībai un palīdzēs jauno svara līmeni saglabāt ilgu laiku.”

Saistītās ziņas Jaunā dzīvesstila tendence - fastings jeb pārtrauktā gavēšana. Ko tas nozīmē? No liekā svara tuvākajā nākotnē mirs 90 miljonu cilvēku, brīdina zinātnieki Intuitīvā ēšana - kā bez diētām sakārtot savas attiecības ar ēdienu?