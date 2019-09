Uzņēmējs Martins Zemītis: "Vīrietis nav sievietes bankomāts"

Šis gads uzņēmēja dzīve bijis īpaši raibs, šķirta ilga laulība, iegūtas jaunas dzīves atziņas, un pavisam nesen sadarbību ar Materia Bikes uzsācis pasaulslavenais luksusa pludmales apģērbu zīmols Vilebrequin. “Dzīves laime nav galamērķis, laime ir ceļojums,” atzīst Martins un atklāj mums savus biznesa, dzīvesveida un attiecību noslēpumus.

Iespēja radīt ko unikālu

Kādā periodā meklēju jaunus izaicinājumus un nonācu RTU studentu darbu izstādē, kur ieraudzīju koka riteni. Tā kā pēdējos 15 gadus esmu kaismīgs riteņbraucējs, mani tas uzrunāja. Mēs katrs vēlamies radīt savu Facebook, kaut ko unikālu. Un šeit es saskatīju iespēju. Vispirms kopīgam projektam uzrunāju studentus, bet viņi nebija tam gatavi.

Tā es 40 gadu vecumā sāku start-up no pilnīgas nulles, izdomājot zīmolu, kas būs auditorija un tā tālāk. Tas bija tāds foršs radīšanas prieks. Tā arī tas ceļojums sākās. Šobrīd mēs vārda vistiešākajā nozīmē esam Holivudā, par mums zina Losandželosā, Maiami, Tokijā un citur pasaulē.

Pateicoties šim projektam, esmu tik daudz iemācījies, ieraudzījis! Arī tad, kad neiet, kā gribētos, tas liek ieguldīt divtik spēka, jo nez vai vēl kādreiz dzīvē man būs iespēja radīt tik skaistu produktu. Šis nav stāsts par preci, bet par sajūtām, par dzīvesveidu – par to, ko mēs esam nopelnījuši.

Dzīves svinēšanas prieks

Arī es pats šobrīd vados pēc šādām sajūtām un svinu dzīvi. Daudzi cilvēki saka – tu jau to vari atļauties. Bet, ja tu smagi strādā, darot to, kas tev patīk, tā ir daļa no tās dzīves svinēšanas. Redzot, ka cilvēki pret manu radīto darbu nav vienaldzīgi, es no tā gūstu gandarījumu.

Turklāt tieši šos pēdējos gadus esmu strādājis ar sevi kā nekad agrāk. Nekautrējos par to, ka jau gadu eju pie psihoterapeita, un, pateicoties tam, šis ir manas dzīves kvalitatīvākais periods. Daudz strādāju pie tā, lai veidotu kvalitatīvas attiecības ar saviem bērniem, kas man ir pats svarīgākais.

Tā dzīves svinēšana ir laiks, ko vari veltīt sev, padomāt, izanalizēt savas attiecības ar apkārtējiem. Man ir biznesa partneris, kurš vienmēr lieto vārdus: “Mīļš paldies!” Tas sākas no tādiem maziem, jaukiem vārdiem. Sākumā man likās – kā tad es kā vīrietis tā teikšu, bet tas strādā. Vai no rīta noformulējam trīs lietas, kas mums ir būtiskas, un vakarā to atkārtojam. Lai tas ieiet kā rutīna.

Nav tādas četrdesmitgadnieka krīzes

Mēs bieži vien neapzināmies savas vēlmes un emocionālās vajadzības. Bet tajā brīdī, kad tu to nodefinē, tad dzīvē ļoti ātri daudz kas izmainās. Es ticu enerģētiskajām plūsmām. Piemēram, ja saprotu, ka toksisku cilvēku klātbūtne ietekmē lietas ap mani, tad man no tā jāatbrīvojas. Jo vairāk tajā iedziļinies, jo vairāk atklāj.

Tāpat ir ar šķiršanos. No sākuma tas ir grūti, uztraucamies, pārdzīvojam, tu daudz strādā ar sevi, bet ir jāmāk to izdzīvot, pārsāpēt. Un, ja viens cenšas, iet pie psihoterapeita, vēlas saprast notiekošo, bet otrs neko nedara, jo ar viņu taču viss ir kārtībā, tad šķiršanās ir neizbēgama.

Mēs visi it kā zinām, kā gribētu, lai pret mums izturas, bet vai paši to spējam? Tagad, esot brīva vīrieša statusā, ir mans uznāciens. Nu man jāķeras no vārdiem pie darbiem. Vai es spēšu būt nākamajās attiecībās tāds, kā es iepriekš esmu deklarējis? Man šķiet, ka nav tādas četrdesmitgadnieku krīzes. Tas ir pārvērtēšanas brīdis, kad nevaram dzīvot pa vecam. Vienam šī atklāsme var būt kritiens atpakaļ, citam izrāviens.

Piešķirt dzīvei krāsas

Daļa no dzīves svinēšanas ir arī labs restorāns un vīns. Lai arī neuzskatu sevi par gurmānu, esmu sācis gatavot, un tagad manas attiecības ar ēdienu ir pilnīgi citādas. Man tas ir kaut kas jauns. Sekoju līdzi tam, ko es ēdu, cik bieži ēdu, tā ka veselīgs uzturs ir mana ikdiena. Protams, ka interesējos arī par modi, bet vīriešiem ar to nevajag pārspīlēt. Tā kā eju uz sporta zāli sešas reizes nedēļā, mans apģērbs un dzīvesstils ir vairāk sportisks. Tas, ko šobrīd vairāk mēģinu ieviest garderobē, ir krāsainas lietas. Es apzinos, ka mana āriene piesaista uzmanību, un šad tad to arī izmantoju. Taču tas man liek arī piedomāt pie tā, kā es sevi prezentēju sabiedrībā, kā ģērbjos un ko runāju.

Vīrietis nav sievietes bankomāts

Lai sieviete piesaistītu manu uzmanību, viņai jābūt sportiskai. Lai gan... Bieži vien vīrieši skatās uz spožu sievieti un saka – vaaau... Bet, ja viņam pavaicā, vai gribētu šo sievieti redzēt blakus? Nē, nē, nē. Tikai pa gabalu paskatīties. Mums patīk spīdīgas lietas, bet mēs tomēr beigās izvēlamies vienkāršās.

Man ļoti svarīgi ir tas, cik sieviete ir erudīta. Tā kā nesen esmu oficiāli izšķīries, uz ko gāju ilgāku laiku, daudz esmu domājis par attiecībām tādā dziļākā būtībā. Tagad es uzreiz atšķiru, piemēram, sievietes karjeristes no mājsaimniecēm. Es viņām redzu cauri.

Ir daudzas sievietes, kuras savu partneri uzskata par bankomātu, bet arī vīrietim ir savas emocionālās vajadzības, viņš vēlas būt saprasts, mīlēts. Un tad rodas konflikti, jo nesaskan emocionālās pasaules. Manā jaunajā dzīvē sievietei ir jābūt ar savām ambīcijām, lai viņas dzīve būtu piepildīta. Tad viņa augs un tu audz. Lai nerodas situācija, kad sieviete sāk kaut ko pieprasīt – man pienākas!

Saturs ir tām sievietēm, kurām ir kaut kāds dzīves mērķis, hobijs, karjera, savs draivs! Mana pati svarīgākā atklāsme – dzīvot pēc savām sajūtām. Ja tu sāc dzīvot cita dzīvi, tad stāsts ir beidzies. Dzīves laime nav galamērķis, laime ir ceļojums. Tas sevī ietver visu. Ja mēs iemācamies to novērtēt un šādi dzīvot, tad dzīve ir skaists ceļojums.