Modes muzejā notiks lekcijas par 80. gadu modi, stilu un populāro kultūru

12. septembrī plkst. 18.30 notiks lekcija «80. gadi modē: toreiz un tagad», kas veltīta ieskatam 80. gadu modē. Jau vairākus gadus modes dizaineri aizrautīgi apspēlē un interpretē spilgtākās 80. gadu modes iezīmes un raksturīgo apgrieztās trapeces siluetu, savukārt mūsu ikdienas garderobē ir virkne apģērbu un aksesuāru, kas pirmo popularitātes vilni piedzīvojuši tieši 80. gados un tagad ir tikpat aktuāli kā toreiz.

Foto: Publicitātes foto

Mainās krāsas un materiāli, taču krāsainā, skulpturālā un ģeometriskā 80. gadu mode aizvien iedvesmo. Lekcijā būs iespējams uzzināt vairāk par 80. gadu modes spilgtākajām iezīmēm un ietekmīgākajiem dizaineriem, kā arī par šīs ekstravagantās desmitgades stila izpausmēm mūsdienās.

13. septembrī plkst. 18.30 notiks otra Nataļjas Tolkunovas lekcija «80. gadu popkultūras ikonas un mode». Tās galvenā tēma – 80. gadu populārā kultūra. Tā bija desmitgade, kad populārā kultūra – TV seriāli, MTV, Holivudas kino, dziedātāji un grupas – ietekmēja modi spēcīgāk nekā jebkad agrāk. Estrādes mākslinieku vai filmzvaigžņu stils televīzijā un žurnālos bija redzams miljoniem, un daudzi cilvēki, īpaši jaunieši, kopēja savu elku ģērbšanās stilu vai vismaz iedvesmojās no tā.

Foto: Publicitātes foto

Stils un ietekmes svārstījās no «Dinastijas» greznajām kleitām līdz Madonnas mežģīņu pirkstaiņiem, no princeses Diānas kostīmiem un cepurēm līdz hiphopa mūziķu treniņtērpu kultūrai. Lekcijā varēs uzzināt vairāk gan par 80. gadu popkultūras spilgtākajām ikonām, gan par to stila ietekmēm tā laika modē.

Lekciju autore Nataļja Tolkunova – žurnāliste, Maskavas Valsts universitātes pasniedzēja, Aleksandra Vasiļjeva māsa. Šarmantā un erudītā lektore jau ne reizi vien ar lekcijām viesojusies Modes muzejā.

Foto: Publicitātes foto

Lekcijas krievu valodā.

Biļetes cena: 15 EUR, pērkot biļetes uz abām lekcijām – 25 EUR. Biļetes nopērkamas muzeja kasē Grēcinieku ielā 24.

Muzeja pārstāvji atgādina, ka vēl līdz oktobra vidum Modes muzejā apskatāma 80. gadu modei veltītā izstāde «Spožie astoņdesmitie» – tērpi un aksesuāri no Aleksandra Vasiļjeva kolekcijas. Izstādē eksponēti izcilu desmitgades modes dizaineru tērpi, 80. gadu spilgtā un atpazīstamā ielu mode, kā arī Katrīnas Denēvas, Mārgaretas Tečeres un Allas Pugačovas tērpi.

