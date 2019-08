Intuitīvā ēšana - kā bez diētām sakārtot savas attiecības ar ēdienu?

Laikmetā, kad ir tik daudz informācijas par veselīgu un neveselīgu uzturu, šī dietologu izstrādātā metode kļuvusi par īstu revolūciju. Jāuzsver, ka tā nemaz nav diēta, bet veids, kā, adekvāti nolasot organisma bada un sāta sajūtu, atgriezties pie organisma dabiskās spējas uzņemt pārtiku līdzsvaroti. Atšķirībā no vairuma diētu, šajā gadījumā nav spēkā nekādi uztura aizliegumi, tādēļ organismam netiek radīts lieks stress un nerodas neveselīgas attiecības ar ēdienu. Piekopjot intuitīvo ēšanu, nav jāierobežo kādas produktu grupas patēriņš. Tās būtība ir atjaunot savu dabisko prasmi ēst tad, kad esam izsalkuši, un apstāties, kad ir sajusts sāts.

Vai tas ir grūti?

Lielākais izaicinājums šajā metodē ir ieradumu maiņa. Piemēram, ja esi pieradis ēst ātri, paralēli risinot darba jautājumus telefonā, tagad no tā nāksies atteikties. Iesākumā var rasties neierasta noskaņa, kad esi atstāts divvientulībā ar savu izvēlēto maltīti... Ēdiena saturu un apjomu katrs nosaka pats, vadoties pēc tā, kas tobrīd kārojas. Protams, ieteicams izvēlēties veselīgus un daudzveidīgus produktus. Ieklausīšanās sava ķermeņa vajadzībās liek novērtēt, vai sajustais izsalkums ir fizisks vai emocionālu faktoru veicināts. Ir pat pieejamas dažādas lietotnes (piemēram, Intuitive Eating. Am I Hungry?), kuras ļauj novērtēt izsalkuma līmeni un tā cēloņus. Kopumā intuitīvās ēšanas mērķis nav mazināt lieko svaru, taču tas ir viens no labvēlīgajiem blakusefektiem, kas tiek sasniegti, kad sāc ieklausīties sava ķermeņa vajadzībās.

Ieguvumi

Intuitīvā ēšana ļauj sakārtot savas attiecības ar ēdienu, izejot no bezgalīgā diētu cikla, sevis vainošanas un pārēšanās periodiem. Mainīti ēšanas paradumi ilgtermiņā uzlabo emocionālo un fizisko labsajūtu. Pamazām attīstās arī dabiska vēlme pēc kustībām kā dzīvesveida sastāvdaļas. Šī metode neko neuzspiež, bet liek aizdomāties, vai izvēlētais produkts tev patiešām ir nepieciešams. Atsakoties no striktiem aizliegumiem, tiek attīstīta vajadzība ēst sabalansētus un veselīgus ēdienus. Un tad pārtika kļūst par organisma degvielu, kas uzlabo pašsajūtu, sakārto veselību un vairo skaistumu.

Personiskā pieredze

Visu mūžu esmu centusies atrast līdzsvaru, balansējot starp diētām un pilnīgu to noliegšanu. Katrs uztura plāns ir izaicinājums, kas liek izkāpt no savas komforta zonas, un arī šis nav izņēmums. Man grūtākais bija iemācīties atšķirt stresa radītu izsalkumu no patiesās vajadzības pēc pārtikas. Sākot to praktizēt, man soli pa solim izdevās savā apziņā reabilitēt tos pārtikas produktus, kuri agrāk radīja uztraukumu, – maizi, makaronus un saldos našķus. Attieksme pret pārtiku kļuva brīvāka, un es sapratu, ka ēst var visu, tikai jāsaprot, cik lielā apmērā tas ir veselīgi un noderīgi man. Esmu arī iemācījusies izbaudīt fiziskās aktivitātes ikdienā. Man sagādā prieku atziņa, ka šis jaunuzsāktais ceļš izrādījies efektīvs: esmu ne tikai zaudējusi kilogramus, bet arī iemācījusies sajust atšķirību starp patiesu izsalkumu un stresa radītu vēlmi pārēsties. Un tā ir lieliska motivācija turpināt.

Uztura treneris Mārtiņš Bīdiņš:

“Es intuitīvo ēšanu nesauktu par atsevišķu diētas plānu vai metodi, bet par svarīgāko veselīgas ēšanas iemaņu. Bet, lai tā neaizpeldētu galējībās, ir jāzina sabalansēta uztura pamati. Kopā ar šīm zināšanām sava sāta un izsalkuma sajūtas apzināšanās un kontrole būs uzvarošā kombinācija!”

Uztura speciāliste Maija Fromane:

“Ja ar intuitīvu ēšanu mēs saprotam to, ka katram no mums jāieklausās sevī, lai saprastu, ko šobrīd gribas vairāk lietot uzturā, tad es to pilnībā atbalstu. Bieži vien mēs palaižam garām signālus, kas liecina par to, ka mūsu organismam kaut kā pietrūkst. Par piemēru varu minēt gadījumu, kad sieviete, kura iepriekš nelietoja piena produktus, atsāka to darīt grūtniecības laikā, jo gribējās. Tas ir dabiski, jo grūtniecības laikā palielinās organisma vajadzība pēc kalcija. No otras puses, ja attaisnojam, piemēram, pārlieku cukura lietošanu uzturā, jo organisms to it kā pieprasa, tas nav pareizi. Ja cilvēkam regulāri rodas vēlme pēc kaut kā neveselīga, tas var liecināt, ka uzturā trūkst, piemēram, kāda būtiska mikroelementa. Tāpēc vēlams izvērtēt savu ēdienkarti kopumā, lai saprastu, kāpēc tieši rodas šīs neveselīgās vēlmes. Kā vienmēr, esmu par to, ka ikviena ēšanas sistēma jānovērtē ar veselo saprātu.”

Intuitīvās ēšanas 5 galvenie pamatprincipi:

Cieni savu izsalkumu un pārstāj ēst, kad sajūti sātu!

Nesteidzies, bet izbaudi ēdienu, pievērs tam nedalītu uzmanību!

Neaizliedz sev neko, bet vienmēr izvērtē, vai tā ir tavam organismam labvēlīga izvēle.

Iemīli fiziskās aktivitātes, izmanto visas iespējas kustēties biežāk.

Neapēd savas emocijas – iemācies atšķirt stresa radītu izsalkumu no patiesas vēlmes ieturēt maltīti!