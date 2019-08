Luksusa līmeņa izsekotājs

Iztēlojieties, ka esat devies ceļojumā, nodevis bagāžā savu vismīļāko Louis Vuitton koferi, bet galamērķī konstatējat, ka bagāža izgaisusi bez pēdām. Izsekot tās pazaudēšanās gaitu palīdzēs GPS trekeris Louis Vuitton Echo. Šīs nelielas kastītes izmēra iekārtiņa ir piestiprināma čemodāna iekšpusē un sazināsies ar jūsu viedtālruni, lietojot aplikāciju LV Pass. Tas ļauj visu laiku būt kursā, kur bagāža ir šobrīd un vai tā tikusi atvērta. Iekārtas uzlādes darba ilgums ir pusgads. Taču ir daži mīnusi: šī ierīce izseko informāciju tikai par 115 lidostām, sadarbojas tikai ar sērijas Louis Vuitton Horizon ceļasomām (kuru vērtība ir no 2800 līdz 4650 USD) un nav sevišķi lēta arī pati – cena 370 dolāru.

Kā budžetam draudzīgāku spiega alternatīvu var ieteikt TUMI Global locator. Tas darbojas jebkurā pasaules vietā, nepieprasa īpašas sērijas koferus un maksā 150 ASV dolārus (plus apkalpošanas maksa $ 50 gadā). Tiesa, nopērkams tikai ASV.

Glābiet – odi!

Uzmācīga sīkšana un kodieni spēj sabojāt pat visromantiskākos piedzīvojumus brīvā dabā. Izeja? Portatīvais fumigators ThermaCELL. Šo ierīci atšķirībā no citām līdzīgajām nav nepieciešams pieslēgt elektrības tīkla rozetei, jo tās darbību nodrošina miniatūrs gāzes kārtridžs (ar degšanas laiku līdz 12 stundām), kas aktivizēs speciālas, ar pretodu līdzekli piesūcinātas tabletītes. Dažu minūšu laikā gadžets ap jums rada aizsargzonu 20 kv.m platībā, turklāt efektīvi darbosies arī tad, ja pārcelsieties citu vietu un pat pa ceļam. Nav bīstams ar alerģijām sirgstošajiem, bez smaržas, nesmērē rokas. Cena: € 34,89.

Pavisam maziņš grils

Uzcept gaļu zaļumos, nestiepjot līdzi smagnēju mangaļkasti, varēsiet ar portatīvo krāsniņu BioLite CampStove 2. Miniatūra (21x12,7 cm) un viegla (sver mazāk nekā kilo), tā ērti ieliekama pat visparastākajā mugursomā. Šī iekārta sastāv no pašas krāsniņas un noņemama termoģeneratora, kurš – pievērsiet uzmanību! – var uzlādēt mobilo tālruni, lai pie dabas nepaliekat bez sakariem. Turklāt, jo ilgāk deg krāsniņa, jo spēcīgāk uzlādējas ģeneratora akumulators – tātad jūsu rokās ir teju neizsmeļami enerģijas resursi! Krāsni var kurināt ar jebko, ko atrodat mežā, - sausiem zariņiem, čiekuriem – vai līdzpaņemtām kokskaidu granulām. Lai pagatavotu maltīti, tai uzliekamas elegantas grila restes, lai uzvārītu tēju, - tējkanna (tieši tik prāva, lai pārnēsājot tajā ieliktu pašu krāsniņu!) – skatiet pārgājiena virtuves komplektu BioLite CampStove 2 Bundle. Gaismas diožu lampiņa ļaus gatavot ēdienu pat pilnīgā tumsā. Cenas: € 127 – 150 (krāsns), € 212 – 270 (lauka virtuves komplekts).

Tīra ūdens avots

Uzturoties ārpus civilizētas vides, agri vai vēlu jāpapildina dzeramā ūdens krājumi. Par laimi, lai izdzīvotu, vairs nav jāstaipa līdzi kannas un pudeles. Kompānija Vestergaard Frandsen, kura ražo ūdens filtrus kā civilajam, tā militārajam tirgum (kvalitāte garantēta!) un specializējas darbam skarbajos jaunattīstības zemju apstākļos, izstrādājusi dzeramā ūdens pudeli ar iebūvētu filtru LifeStraw Go. Pudelē ievietotais maināmais filtrs attīra ūdeni no baktērijām un parazītiem, plastmasas mikrodaļiņām un lauksaimniecības ķimikālijām, par parastām duļķēm nemaz nerunājot, – un jūs varēsiet droši veldzēties no strauta, upes vai ezera. Pudeles tilpums ir 670 ml, svars 225 g, filtrs spēj kvalitatīvi apstrādāt līdz 1000 litriem šķidruma. Jādzer caur paresnu salmiņu, ko darot nepieciešama zināma piepūle – bet tas ir vienīgais šīs stilierīces mīnuss. Cena: $ 45.

Radio mērkaķītis

Šis vienlaikus portatīvais radiouztvērējs un mūzikas skanda, ko ražo itāļu kompānija Palomar, par The Monkey nav nosaukts nejauši. Aparātiņš aprīkots ar īpašu, stingru siksniņu, kas aptinama ap velosipēda stūri, koka zaru vai savu paša apakšdelmu gluži kā mērkaķa aste. Šādā gadījumā jūs varat pārslēgt ierīci uz Bluetooth režīmu un klausīties savu mūzikas izlasi. Kad siksniņa ir iztaisnota, tā pilda antenas funkciju un uztver radiostacijas FM diapazonā. Aparāts ir miniatūrs, ūdensizturīgs un ļoti stilīgs – tā dizainu radījusi vācu dizaina studija Ding3000. Cena: € 69.

Minidrons pašbilžu faniem

Ir pieņemts uzskatīt, ka drons ir pārāk dārga un tikai tehnoloģijās iesvaidītajiem piemērota ierīce. Šo mītu kliedē kompānijas DJI kvadrokopters Tello. Šis ir salīdzinoši mazbudžeta modelis, kas radīts tieši tiem, kuri amatieru bezpilota lidaparātu pasaulē ir iesācēji (un, iespējams, vairāk iedziļināties tajā nemaz nevēlas). To lietot ir ļoti vienkārši – pietiek ar viedtālruni un Tello mobilo aplikāciju. Arī ierīces konstrukcija ir tāda, lai drons būtu maksimāli drošs gan apkārtējiem cilvēkiem un priekšmetiem, gan arī pats sev. Pateicoties niecīgajiem gabarītiem (8х92,5х41 mm) un svaram – tikai 87 grami -, vietu ceļojuma bagāžā tam varēs atrast vienmēr. Taču pats galvenais – droniņš ir neaizstājams palīgs selfiju entuziastiem. Kaut arī spēj pacelties pat 100 metru augstumā, ir piemērots arī pašbildēm telpās, tātad mājas apstākļos, – un atvaļinājuma reportāžu varēsiet sākt jau ar koferu kravāšanu! Cena: € 159 – 174.

Noderīgas aplikācijas no AppStore klāsta

* Sparks Energy – Daily Habits. Kā enerģijas krājumus papildināt ātri, efektīvi un videi draudzīgi? Nē, ne jau ar enerģijas dzērieniem, bet kaut ko vērtīgāku un visiem nekaitīgāku.

* WaterMinder. Vienkārša un saprotama sistēma, kas radīta, lai varam sekot ķermenim nepieciešamajam ūdens patēriņam.

* Breathe+ Simple Breath Trainer. Apbrīnojama vizualizācija, kas palīdzēs piekopt nomierinošus elpošanas seansus, ko var izmantot gan meditācijas nolūkā, gan tālab, lai vienkārši relaksētos garas dienas izskaņā.