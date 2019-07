Oļegs Zernovs

Ieva Kreišmane izkāpj no komforta zonas un kļūst par "Pastaigas" vāka modeli

Cilvēki Pastaiga

Izaicinot stereotipus un sabiedrības priekštatus par to, kā jāizskatās pievilcīgai sievietei, kanālā STV Pirmā! pirmoreiz bija skatāms šovs miesās pakuplām dāmām "Pati pilnība". Tas bija pamatīgs izaicinājums arī dalībniecēm, kam lika izkāpt no komforta zonas, pārvarēt bailes un kompleksus, toties pretī deva padomus un uzmundrinājumu, arī lielāku drosmi un pārliecību par sevi. Galveno balvu – iespēju kļūt par žurnāla Pastaiga vāka modeli – saņēma Ieva Kreišmane no Alojas.