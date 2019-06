Žurnāls The Wire Diloveja albumus „Modern Jester" un „The Gag File" ierindojis 2012. un 2017. gada labāko albumu sarakstos.

„Amerikas vidiene ar savu izbijušo industriju rēgiem ir veicinājusi noiza pagrīdi, kas ir visai unikālā veidā neieinteresēta siltumā, cerībā vai empātijā, ko mūzika parasti spēj piedāvāt," Diloveja ieraksta „The Gag File" recenzijā raksta medija Pitchfork žurnālists Daniels Mārtins-Makkormiks. „Tik tiešām, kam gan tas viss spētu palīdzēt?" viņš secina. Tiesa, šajā pašā recenzijā viņš uzsver, ka Diloveja mūzika ir šim žanram neraksturīgi ievainojama un dzēlīgi rotaļīga, balansējot starp šausmām un ziņkārību.

Savukārt kritiķis Marks Masterss, šim pašam medijam recenzējot Diloveja tiktāl populārāko ierakstu, dubultplati „Modern Jester", nodēvējis to par nozīmīgu muzikālu izteikumu, vēriena un ambīciju izpratnē pat nosaucot to par „Diloveja „Karu un mieru"". Viņaprāt, ieraksts sevī ietver visas mūziķa nozīmīgākās skaniskās apsēstības, turklāt šajā darbā tās ir tikušas izvērstas tā, ka Dilovejam bijusi iespēja no vairākām perspektīvām strādāt ar šo skaņu vissmalkākajām niansēm.

Dilovejs ir dzimis 1976. gadā Braitonā, Mičiganā. Sākotnēji Dilovejs aktīvi sekoja privātmājās un mēģinājumu telpās rīkotu koncertu scēnai netālu esošajā koledžas pilsētiņā Anarborā, taču jau 90. gados dibināja savu pirmo grupu Galen, kā arī pievienojās ansamblim Couch. Visbeidzot viņš pats pārcēlās dzīvot uz Enarboru, kur sāka spēlēt trokšņu mūziku un līdzdibināja grupu Wolf Eyes, ko pankroka mūziķis un publicists Henrijs Rolinss (Henry Rollins) savulaik nodēvēja par, iespējams, slavenāko trokšņu mūzikas grupu pasaulē.

Foto: Publicitātes foto

Dilovejs spēlēja kopā ar Wolf Eyes līdz 2004. gadam, kad viņš grupu pameta, lai kopā ar dzīvesbiedreni uz laiku pārceltos uz Nepālu, kur viņš ievāca daudz skaniska materiāla (vides ierakstus, radio pārraižu fragmentus, kā arī paša rakstītu mūziku), kas pēc tam ilgstoši tika pielietoti viņa tālāko gadu ierakstos.

2007. gadā Dilovejs pārcēlās uz Oberlinu, Ohaio, kur strādā pie savas solo mūzikas (tostarp arī ar pseidonīmu Spine Scavenger) un turpina vadīt 1994. gadā dibināto izdevniecību Hanson Records, kas šobrīd darbojas arī kā pagrīdes mūzikas ierakstu veikals, un, citu starpā, ir izdevusi paša Diloveja, Wolf Eyes, Nautical Almanac, Hive Mind un Hair Police ierakstus.

Pēdējā gada laikā Dilovejs vairākkārt ir epizodiski atgriezies Wolf Eyes sastāvā.

Diloveja mūzikā bieži parādās savdabīgi ritmiskas cilpas, veidotas no magnētisko lenšu formātā ierakstītas mūzikas fragmentiem, kā arī atrastas skaņas, vides ieraksti un pat dzīvā režīmā (tiesa, ar primitīviem līdzekļiem) elektroniski apstrādātas vokālas improvizācijas, kuras Dilovejs rada, aiz vaigiem aizbāžot divus kontaktmikrofonus un citplanētiešu televīzijas reklāmu cienīgos jocīgos murminājumus papildinot ar mikrofonu pastiprināto elpu un dažādām mutes dobuma skaņām. Kritiķi Diloveja mūzikā bieži saskata fascināciju ar gruvešiem, bojājumiem un dažādu materiālu novecošanas sekām kā tēlainā tā burtiskā nozīmē – liela daļa viņa mūzikas koncentrējas uz rotaļāšanos ar novecojušām tehnoloģijām.

2019. gadā „Skaņu mežs" notiek 17. reizi. „Skaņu mežs'2019" norisināsies 11. un 12. oktobrī jaunajā kultūras ēkā Hanzas Perons (Hanzas iela 16a), savukārt tā bezmaksas ievadkoncerts noritēs 5. oktobrī mākslas muzejā „Rīgas Birža".

Festivāla mūziķi tiks izziņoti tuvāko mēnešu laikā.

Biļetes iespējams iegādāties „Biļešu Servisa" kasēs, kā arī www.bilesuserviss.lv. Pirmos simts festivāla abonementus iespējams iegādāties par 22 eiro.