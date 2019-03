Modes svētki galvaspilsētā: izsludināta Rīgas modes nedēļas programma

Gaidāmās modes nedēļas programma RFW viesiem nodrošinās patiesi krāšņus modes svētkus, kas cildinās Latvijas modes māksliniekus un veicinās modes nozares attīstību valstī.



Šīs, jubilejas sezonas, Rīgas modes nedēļas atklāšanas pasākums norisināsies 26. martā, jaunatklātajā gastrotirgū "Centrālais Gastro Tirgus" vienā no Rīgas centrāltirgus paviljoniem, kur ar modes skatēm uzstāsies divi ekspresīvi pašmāju ielu modes zīmoli Public Makes Image un BLCV by Bulichev.

BLCV by Bulichev rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Savukārt otrajā dienā, 27. martā, Rīgā, viesnīcā Wellton Riverside SPA Hotel, norisināsies ikgadējā Latvijas Modes Balvas pasniegšanas ceremonija, kuras laikā tiek apbalvoti iepriekšējā gada veiksmīgākie modes industrijas profesionāļi, izvērtējot viņu darbus un sasniegumus gan Latvijas, gan starptautiskā kontekstā.



2019.-2020. gada rudens/ziemas sezonai veltītās Rīgas modes nedēļas ietvaros tiek plānots arī profesionāla nolūka pasākums tieši medijiem un iepircējiem šovrūmā INTRO, Galerijā Rīga, 28. martā, kur norisināsies Baltijas dizaineru kolekciju prezentācija.



Šī RIGA FASHION WEEK sezona ir īpaša ar to, ka vairākas zīmolu un modes dizaina veikalu prezentācijas norisināsies viņu pašu telpās, līdz ar to Rīgas modes nedēļas viesiem būs iespēja no jauna iepazīt vai atklāt Rīgas modes un dizaina daudzpusību. Tā, piemēram, 27. martā prezentācijas norisināsies Elīnas Dobeles modes veikalā, arī nesen atklātajā modes preču veikalā Soyka Secret Garden, šajā pāšā dienā zīmols NONAME Atelier prezentēs savu jauno kolekciju butikā NONAME Place.

NONAME Atelier rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Savukārt, 28. martā viesus pie sevis ciemos gaidīs Mākslas galerija PUTTI, kur norisināsies Igaunijas juvelieru izstrādājumu dizaineru izstādes "ESTONISHING! MIGLA/UDUJUTT" atklāšana; šīs pašas dienas izskaņā ilggadējs Rīgas modes nedēļas sadarbības partneris BOLD Concept Store savus viesus priecēs pasākumā "GO BOLD OR GO HOME". Piektdien, 29. martā, Rīgas modes nedēļas ceturto dienu atklās zīmols Ameri, kas savā veikalā, Berga Bazārā, prezentēs savu jaunāko tērpu kolekciju, taču šīs dienas vakarā norisināsies pasākums "STILS soirée à MСouture Studio" zīmola MCouture studijā.



Šajā pavasarī Rīgas modes nedēļa neizpaliks arī bez vairākiem saviesīgiem pasākumiem, kas tiek rīkoti sadarbībā ar RIGA FASHION WEEK sadarbības partneriem, lai krāšņi atzīmētu savu 30. jubilejas sezonu. Tā, piemēram, piektdien, 29. martā, klubā Coyote Fly Lounge Club, norisināsies RFW afterparty, kura laikā būs vērojama KULTŪRA VOLGA modes skate zīmola VOLGA Vintage izpildījumā. Rīgas modes nedēļas pēdējā dienā, 30. martā, RFW viesi tiks aicināti uz šo pašu klubu, jo tajā norisināsies veikala SPORTIQUE modes skate. Abu šo saviesīgo pasākumu laikā apmeklētājus priecēs tādi populāri DJ kā Markus Riva, Ma Lina, Makree un Magnuss Eriņš.

VOLGA Vintage rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Jau trīsdesmito reizi Rīgas modes nedēļa pulcēs vienkopus labākos pašmāju un ārvalstu modes māksliniekus un šosezon programma paredz tādu Latvijas dizaineru modes skates kā Natalija Jansone, One Wolf, NARCISS by Alise Trautmane, Katya Katya London, Amoralle, BLCV by Bulichev, Public Makes Image, Bergs Privé, Anna Led, Baiba Ladiga, Iveta Vecmane.

Iveta Vecmane rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Tradicionāli Rīgas modes nedēļu papildinās arī bērnu modes skate no Aristocrat Kids, Zaza Couture un Rock and Mouse. 30. Rīgas modes nedēļas ietvaros piedalīsies Latvijas publikai jau zināmi ārvalstu dizaineri no trīs valstīm: Diana Arno no Igaunijas, Morfosis no Itālijas un Agnė Kuzmickaitė no Lietuvas.

Agne Kuzmickaite rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

2019.-2020. gada rudens/ziemas kolekcijām veltītās RIGA FASHION WEEK programma no 26.-30. martam atrodama RFW oficiālajā mājas lapā www.rfw.lv.

Public Makes Image rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Riga Fashion Week programma

2019. gada 26. – 30. martā

26. marts

20.00 – RFW Atklāšanas skate un ballīte: Public Makes Image (Latvija), BLCV by Bulichev (Latvija); gastrotirgus "Centrālais Gastro Tirgus", Centrāltirgus 3 k.2



27. marts

16.00 – Elīna Dobele (Latvija) veikala prezentācija; Elīna Dobele modes veikals, Mednieku 7

17.00 – Soyka Secret Garden prezentācija; The Secret Garden, Antonijas 22-1

18.30 – NONAME Atelier (Latvija) prezentācija; NONAME Place, Alberta 1-3A (ieeja no Antonijas ielas)

20.00 – Latvijas Modes Balva 2018; Wellton Riverside SPA Hotel, 11. Novembra krastmala 33



28. marts

15.00 – 16.30 – Baltijas dizaineru kolekciju prezentācija starptautiskajiem medijiem un iepircējiem; Šovrūms INTRO, Galleria Riga, Dzirnavu 67, 3. stāvs

16.30 – Igaunijas juvelieru izstrādājumu dizaineru izstādes "ESTONISHING! MIGLA/UDUJUTT" atklāšana; Mākslas galerija PUTTI, Peitavas 5

18.00 – One Wolf (Latvija); RFW Zāle

19.00 – Diana Arno (Igaunija); RFW Zāle

20.00 – Iveta Vecmane (Latvija); RFW Zāle

21.00 – Anna Led (Latvija); RFW Zāle

21.30 – "GO BOLD OR GO HOME" pasākums; BOLD Concept Store, Tērbatas 45a



29. marts

16.30 – AMERI (Latvija) prezentācija; Ameri modes veikals, Dzirnavu 86

18.00 – Natalija Jansone (Latvija); RFW Zāle

19.00 – Bergs Privé (Latvija); RFW Zāle

20.00 – Amoralle (Latvija); RFW Zāle

21.00 – NARCISS by Alise Trautmane (Latvija); RFW Zāle

21.30 – STILS soirée à Mcouture Studio; MCouture Studio, Strēlnieku 2A

23.30 – RFW Afterparty: KULTŪRA VOLGA modes skate; DJs Markus Riva & Ma Lina; Coyote Fly Lounge Club, Tērbatas 2



30. marts

16.30 – Bērnu mode: Aristocrat Kids, Zaza Couture, Rock and Mouse (Latvija); RFW Zāle

18.00 – Baiba Ladiga (Latvija); RFW Zāle

19.00 – Morfosis (Itālija); RFW Zāle

20.00 – Agne Kuzmickaite (Lietuva); RFW Zāle

21.00 – Katya Katya London (Latvija); RFW Zāle

23.30 – RFW Afterparty: SPORTIQUE modes skate; DJs Makree un Magnuss Eriņš, Coyote Fly Lounge Club, Tērbatas 2



* RFW Zāle – Omega Zāle, 2. stāvs, Radisson Blu Latvija Hotel, Elizabetes iela 55, Rīga, Latvija

