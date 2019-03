Zināms, kuri ārvalstu dizaineri piedalīsies 30. Rīgas modes nedēļā

30. Rīgas modes nedēļas ietvaros piedalīsies Latvijas publikai jau zināmi ārvalstu dizaineri no trīs valstīm: Diana Arno no Igaunijas, Morfosis no Itālijas un Agnė Kuzmickaitė no Lietuvas.



Zīmola Diana Arno tērpiem ir raksturīgas sievišķības un romantisku vibrāciju iezīmes, kas ir būtiskas ikvienai sievietei, dzīvojot vīriešu pārvaldītā pasaulē. Diana Arno kolekcijas tiek izstrādātas piedomājot par sievietes ikdienas gaitām – sākot ar rīta kafiju, darba dienu, izklaidēm pēc tās, šī zīmola tērpi palīdzēs pieskaņoties attiecīgam notikumam, lai ierastu dienas ritējumu padarītu neaizmirstamu.

Diana Arno rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Itāļu zīmols Morfosis aicina sievietes izmantot savu garderobi kā personiskās izpausmes veidu. Morfosis dizainere Alessandra Cappiello un viņas komanda veido izsmalcinātas pret-a-porter kolekcijas, kurām raksturīgas rūpīgi izstrādātas detaļas, īpaši izraudzīti izsmalcināti audumi un nevainojams itāļu meistaru roku darbs.

Viens no būtiskākajiem zīmola sasniegumiem ir veiksmīga dalība prestižajā modes dizaineru konkursā “Who’s on next”, kuru organizē Vogue Italia sadarbībā ar Alta Roma. Morfosis savus tērpus ir demonstrējuši tādās modes galvaspilsētās kā Romā, Milānā, Parīze, Tokijā un, tostarp, arī Rīgā.

Morfosis rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Agnė Kuzmickaitė ir viena no slavenākajām Lietuvas modes māksliniecēm. Dizainere regulāri prezentē savas kolekcijas modes skatēs Lietuvā, tāpat arī modes pasākumos Parīzē, Berlīnē un Rīgā, attiecīgo pilsētu modes nedēļu ietvaros. Katru sezonu dizainere prezentē jaunu kolekciju “ikdienas princesei” – sievietei, kura spēlē daudzas un dažādas lomas sabiedrībā un meklē labāko veidu kā apvienot savus pienākumus ar pašas vēlmēm. Par Agnė Kuzmickaitė ir rakstījuši tādi pasaules modes izdevumi kā Vogue, Marie Claire, ELLE un L’Officiel.

Agnė Kuzmickaitė rudens/ziema 2019/2020 (Foto: Publicitātes foto)

Savukārt nesen atklātā modes dizaina preču veikala Soyka Secret Garden prezentācijā tiks atrādīti tādi Gruzijas zīmoli kā Yuliko Kazandadze un Anna Miminoshvilli, somas Janelidze un aksesuāri Foms, kā arī ukraiņu apakšveļas zīmols Zhilyova Lingerie.

Līdzās ārvalstu dizaineriem, tiks izrādītas arī labāko Latvijas dizaineru 2019.-2020. gada rudens/ziemas kolekcijas. 30. Rīgas modes nedēļā piedalīsies tādi Latvijas modes zīmoli kā Natalija Jansone, One Wolf, NARCISS by Alise Trautmane, Katya Katya London, Amoralle, BLCV by Bulichev, Public Makes Image un Bergs Privé.

Pēc ilgākas prombūtnes no RIGA FASHION WEEK podija, atgriezīsies arī tādas dizaineres kā Anna Led un Baiba Ladiga, savukārt pirmo reizi Rīgas modes nedēļā piedalīsies modes dizainere Iveta Vecmane. Ar jaunāko kolekciju prezentācijām uzstāsies zīmoli Noname Atelier un Ameri. Tradicionāli Rīgas modes nedēļu papildinās arī bērnu modes zīmoli, viens no tiem – nopelniem bagātais Aristocrat Kids, kā arī Zaza Couture un jaunais pašmāju bērnu modes zīmols Rock and Mouse.



2019.-2020. gada rudens-ziemas sezonai veltītā RIGA FASHION WEEK notiks no 26. līdz 30. martam.

