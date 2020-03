Otrs, ko pēc Kalviņa domām vajadzētu darīt, ņemot vērā, ka valdība ir norezervējusi vienu miljardu eiro cīņai ar Covid-19, būtu atpirkt tiesības uz hoteļu izmantošanu, kurus tāpat neviens tūrists vairs neizmanto, lai tur ievietotu tos, kas ir veseli, bet potenciāli var būt inficējušies un tagad brauc mājās. Viņus nevajadzētu sūtīt uz mājām, jo, ja gadījumā kāds no viņiem saslims, tiks aplaisti pārējie ģimenes locekļi un apkārtējie.

"Ja nav soda mēru, tad nav arī baiļu. Kurš nav apzinīgs, to mēs ar vārdiem nepierunāsim," paziņoja rganiskās sintēzes institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs Ivars Kalviņš. (Foto: Ekrānuzņēmums)

„Ja mēs neveicam šo profilaktisko darbu, nepieņemam šos dramatiskos mērus un sakām – iedzīvotāji, esiet apzinīgi, tad mēs redzam, ka viņi staigā pa ielām un neviens viņus ķert ciet netaisās un arī likumu mēs nevaram izmainīt. Jo viņus krimināli var sodīt tikai tad, ja būs pierādīts, ka konkrētais cilvēks ir izraisījis epidēmiju, nevis, ka viņš kādu ir aplaidis. Tas nozīmē, ka sodīt nevaram nevienu. Ja nav soda mēru, tad nav arī baiļu. Kurš nav apzinīgs, to mēs ar vārdiem nepierunāsim. Līdz ar to mums ir jāpiespiež, jāizolē. Ja jūs braucāt vizināties ar slēpēm, zinot, ka tur ir infekcija, un tagad braucat atpakaļ un sakāt, ka man tagad 14 dienu atvaļinājums pienākas, es iešu pa skaistumkopšanas saloniem, to nevar pieļaut, ir jārīkojas,” situāciju raksturo akadēmiķis.

Kalviņam esot arī zināms, ka ķīnieši piedāvā un ir iespējams iegādāties testu sistēmu, kas, protams, nav tik laba kā dārgās metodes, bet nodrošinot ļoti lielu ticamības pakāpi, vai cilvēks ir sastapi

Ja šī saslimšana būs, tad tālāk jau varēs skatīties, bet vismaz skaidri būšot redzams, paņemot vienu asinis pilienu un pagaidot 15 minūtes, uz kurieni viņu sūtīt. Uz pārbaudi vai uz mājām, tā par cīņu ar Covid – 19 sacīja organiskās sintēzes institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs.