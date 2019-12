Būt mīlētai

Katrai sievietei līdzās sievišķajiem hormoniem organismā ir arī vīrišķie hormoni – vienai tie izdalās vairāk, citai mazāk. Tai, kurai vīrišķo hormonu ir vairāk, vēlme pēc seksa un seksuālās apmierinātības ir lielāka. Tām sievietēm, kurām ir mīlošs partneris un kurām partnerattiecības ir piepildītas un laimīgas, viss kārtībā arī ar seksuālo apmierinātību. Ja sieviete jūtas mīlēta, gribēta un seksā gūst baudu, viņai ir dzīvesprieks un jūtas stabili gan darbā, gan ģimenē. Viņai ir dzīves kvalitāte.

Ja pārim nav harmonisku attiecību, valda strīdi vai arī vīrietim ir problēmas ar erekciju, vai viens no partneriem vai abi partneri ir neprasmīgi mīlētāji, seksuālās apmierinātības var nebūt.

Tāpat sievietēm, kurām nav partnera, var pietrūkt seksuālās apmierinātības.

Ko nodara seksa trūkums?

Ja seksuālās apmierinātības nav ilgāku laiku, sievietei var palielināties stresa hormonu līmenis, viņa var izjust trauksmi, var parādīties depresīvs noskaņojums, pat depresija. Pārsvarā tās ir psiholoģiskas problēmas.

Mīts ir, ka sievietēm, kurām trūkst seksa, tikai tāpēc vien var rasties kādas fizioloģiskas ginekoloģiskas problēmas, piemēram, veidoties miomas mezgli. Taču, protams, nevar noliegt, ka psihoemocionālais stāvoklis var ietekmēt arī fizisko veselību – psihosomatiskie faktori jāņem vērā.

Ko darīt, ja sievietei partnera nav?

Par to skaļi nerunājam, taču vairums to dara – apmierinām sevi pašas. To var darīt gan bez palīglīdzekļiem, gan ar tiem – mūsdienās piedāvājums ir ļoti plašs, un katra var izvēlēties sev piemērotākos. Tomēr tāda piepildījuma, kāds ir pilnvērtīgās partnerattiecībās, nebūs. Tas var būt kā aizvietotājs, taču ne kā aizstājējs pilnvērtīgām intīmajām attiecībām un labsajūtai. Protams, labāk tā, nekā iedzīvoties pamatīgās psiholoģiskās problēmās.