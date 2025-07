Raža var kavēties – vasaras rapša kulšana gaidāma tikai septembrī

Viņš norādīja, ka ziemas rapsim šogad pamatā ir bijuši labvēlīgi apstākļi - ilgs ziedēšanas un garš nogatavošanās laiks. Tomēr pārāk mitro laikapstākļu dēļ to ietekmējušas augu slimības, kā arī ziemas rapšus negatīvi ietekmē šā gada vēsā temperatūra. Kultūraugu attīstībai vislabvēlīgākie laikapstākļi dienā ir no plus 20 līdz 25 grādiem.