Koku ceļš: kā notiek kokmateriālu pārvadājumi

“Svara vērošana” ir tikai viens no noteikumiem, kas jāievēro uzņēmējiem, kuri vēlas noslēgt līgumu ar LVM par kokmateriālu pārvadāšanu. Te viss ir rūpīgi izplānots no sākuma līdz beigām. Šofera uzdevums ir aizvest kokmateriālus no krautuves vietām mežos uz LVM klientu norādītajām piegādes vietām. Parasti kopskaitā ir 120– 150 piegādes vietas, savukārt iekraušanas vietu ir ievērojami vairāk – no 1500 līdz pat 4000.