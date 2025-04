Latvijas meži gadsimtu gaitā: te vairāk, te mazāk

“Pašlaik Latvijā meži aizņem nu jau krietni virs 50 procentiem teritorijas, taču vēsturiski tā tas nav bijis vienmēr. Ir bijuši laiki, kad mežs aizņēma tikai ceturto daļu teritorijas, vēlāk sasniedza apmēram 60 procentu no visas platības, tad atkal tikai 25 procentus. Šobrīd esam situācijā, kad mežu platības ir vienas no lielākajām pēdējo gadsimtu laikā,” skaidro akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) Rietumvidzemes reģiona mežu apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Vilmārs Katkovskis. Šis apgalvojums nav ņemts no zila gaisa, bet gan balstās nopietnos vēsturiskos pētījumos, kas apkopoti 1999. gadā vēstures profesora Heinriha Stroda vadībā sastādītajā un izdotajā grāmatā “Latvijas mežu vēsture”. Tajā aplūkota mežu attīstība Latvijas teritorijā, sākot no 12. gadsimta, tātad no laikiem, kad pieejamas pirmās rakstiskās liecības par tagadējās Latvijas teritorijā notiekošo.