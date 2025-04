Lucavsalas dārzā norisināsies ilgtspējīgas dārza plānošanas seminārs, kā arī dažādi pasākumi

“Mazdārziņi ir integrāla Rīgas pilsētvides daļa. Daļa no tiem tikusi izveidota jau pirms vairāk nekā simts gadiem ar nolūku nodrošināt kvalitatīvu ārtelpu rekreācijai, līdzīgi kā citviet Rietumeiropā. Dārziņus ir nepieciešams pilsētvidē saglabāt un attīstīt, it sevišķi laikā, kad cilvēku saskarsme ar dabu, pārtikas audzēšanu, kā arī vienam ar otru piedzīvo krīzi. Tas sākas gan ar prasmju veidošanu un uzturēšanu pilsētnieku vidū, gan ar mērķtiecīgu rīcību no pašvaldības puses, atbalstot dārzniekus un kopienu ieceres,” komentē Kristīne K. Putniņa, bioloģiskās daudzveidības, zemes lietojuma, klimata pārmaiņu un atjaunīgo energoresursu mijsakarību eksperte biedrībā “Zaļā brīvība”.