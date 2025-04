Vai hiacinte no podiņa augs dobē?

Tālāk ir divi rīcības varianti. Pirmais – atstāj sīpolu podiņā, ļauj tam mierīgi augt un laisti. Kad zeme ir pietiekami iesilusi, iestādi to dārzā. Otrajā variantā nogriez noziedējušajai hiacintei lakstus, izņem sīpolu no podiņa un rūpīgi notīri no tā visu zemi. Sīpolu uzglabā labi vēdināmā, sausā un siltā vietā līdz pat rudenim; vajadzīga apmēram +25 grādu temperatūra. Zemē sīpolu stādi septembra beigās. Šādu metodi parasti izmanto lielās stādu audzētāju firmas, kam ir speciāli pielāgotas telpas ar temperatūras un gaisa mitruma kontroles iespējām.