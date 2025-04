Dārzs bez ķīmijas: kā kaitēkļus ķer līmes lamatas

Nāk pavasaris un vasara, un nāk arī tas laiks, kad modīsies visādi nejaucēni, kas iekāro mūsu dārza labumus. Tie ne tikai bojā ražu, bet arī novājina kokus un krūmus. Bet novājināti koki un krūmi mēdz slimot. Lai atbrīvotos no kaitēkļiem, dārzkopji mēdz ķerties pie smagās artilērijas – dažādiem ķīmiskajiem līdzekļiem. Sliktākais – izmantot stiprus ķīmiskos līdzekļus nepareizajā devā un neīsajā laikā. Tad augļi ienākas skaisti, bet tādi, it kā būtu auguši pavisam netālu no Čornobiļas AES.