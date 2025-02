Lai no elektriskā sildītāja neaizdegtos māja - pieci praktiski padomi

Būtiski, lai sildītājs būtu novietots drošā attālumā no viegli uzliesmojošām vielām un materiāliem (piemēram, plāns audums, papīrs, sveces), kā arī drošā attālumā no sienas un mēbelēm. Neatstāj to nepieskatītu arī mazu bērnu vai mājdzīvnieku tuvumā.