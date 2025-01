Neparastākie produkti no Latvijas dabiskajām pļavām

Augu tējas ir pirmais produkts, kas parasti nāk prātā, domājot par pļavas produktiem. Taču zīmola “Lauku tēja” vadītāja Evita Lūkina no ZS “Ozoliņi” tējas un to baudīšanu ir pacēlusi jaunā līmenī – caur tējām viņa piedāvā augu pasaules iepazīšanu, sarunas ar augiem, apzinātības treniņu un arī sevis izziņu. Evitas izveidotās tējas mandalu meistarklases ļauj iegūt miera brīdi, kurā koncentrēti pievērsties augiem, izjust to smaržu, krāsu, faktūru, veidojot savu personisko mandalu. Tā atspoguļos konkrētā mirkļa un mandalas veidotāja noskaņu un, iespējams, palīdzēs atrast atbildi uz kādu būtisku jautājumu. Turklāt pēc tam šo mandalu var pārvērst par kūpošu tējas tasi. Daļa no “Lauku tējas” augiem iegūti dabiskajās pļavās Zaubes pusē, tāpēc arī šim zīmolam piešķirta “Dabisko pļavu produkts” zīme.