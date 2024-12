Ziemassvētku eglīte podā: Kā to saglabāt un iestādīt?

“Vislabākais risinājums būtu eglīti uzreiz pēc atnešanas mājās iestādīt zemē un tad par to priecāties. Egles dabīgajā augšanas ciklā nav paredzēts to nest istabā, kur ir +20 grādu, tādēļ tas kociņam ir diezgan liels šoks,” skaidro akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” (LVM) Smiltenes kokaudzētavas vadītāja Baiba Miķe. Droši vien tas tiešām būtu gudrākais risinājums, taču dažādu iemeslu dēļ ne visi to ņems vērā, jo kā tad paliek ar dāvanām zem eglītes un vakarēšanu pie izrotātā kociņa siltā istabā?