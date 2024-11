Briketes: ekoloģisks un efektīvs kurināmais jūsu mājām

Viena no lielākajām priekšrocībām, ko piedāvā skaidu briketes, ir to siltumatdeve. Piemēram, tīrās apses un alkšņa briketes dedzināšanas laikā izdala vienmērīgu un spēcīgu siltuma atdevi – 5.1 KWh/t, saglabājot siltumu 8 un vairāk stundu garumā. Šīs briketes, salīdzinot ar tradicionālo malku, nodrošina augstāku enerģijas blīvumu. Tas nozīmē, ka to patēriņš ir mazāks, bet iegūtais siltums lielāks.