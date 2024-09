“Es nevaru dzīvot bez indes!” Ivara Rancāna misija glābt bites

Ivars atklāj, ka viņam bijušas 28 kaulu operācijas, jo tie pamazām drūp, tāda slimība. “Izrādās, mans organisms izmet ārā kalciju, to neatpazīst. Ko tik neesmu ēdis, dzēris, pie visādām zīlniecēm, dziedniecēm braukājis, bet kauli drūp no galvas līdz kājām. Man veselībai palīdz bišu inde. Kad bite iedzeļ, nevar uzreiz vilkt ārā dzeloni, bet dažas sekundes jāpagaida. Kad dzelonis beidz pulsēt, tad var vilkt laukā. Man vajag vismaz trīs vai četrus dzēlienus dienā, bet ja iedzeļ piecas līdz septiņas bites dienā, tad esmu zirgā un varu kalnus gāzt. Ir enerģija, spēks, varbūt arī sāp, bet tā sāpe ir nomērdēta, un es to nejūtu,” stāsta dravnieks.