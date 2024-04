Balto stārķu tiešraides ligzdā izdētas jau trīs olas

Balto stārķu ligzda ir būvēta uz AS "Sadales tīkls" elektroapgādes balsta Tukuma novadā un ļauj skatītājiem Latvijas Dabas fonda (LDF) tiešraidē iepazīt šo gājputnu dzīvi no cita rakursa un ciešā tuvplānā, tā uzzinot daudz jauna par šo putnu dzīvi. Baltie stārķi jau ir atgriezušies Latvijā un ikviens tiek aicināts sekot līdzi to dzīves gaitām jau ceturto sezonu.