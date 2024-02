IKEA Latvijā samazina cenas

“Mūsu mērķis ir veicināt labāku ikdienas dzīvi daudziem cilvēkiem, un mēs cenšamies būt pēc iespējas pieejamāki, lai Latvijas iedzīvotāji spētu iegādāties funkcionālus, estētiskus un ilgtspējīgus risinājumus savam mājoklim. Uzņēmums gan globālā, gan vietējā mērogā pastāvīgi pielāgojas dinamiskajai tirgus situācijai un reaģē, samazinot cenas, tiklīdz rodas šāda iespēja. Neraugoties uz nestabilo situāciju pasaulē, redzam dažas pozitīvas ekonomiskās tendences, kas saistītas ar piegādi un izejmateriāliem. Tāpēc investējam, lai šo izmaksu samazinājumu pārvērstu veidā, kas sniedz tiešu labumu mūsu pircējiem, - mēs samazinām cenas,” saka IKEA vadītājs Latvijā Pēteris Grīnbergs. Cenas IKEA veikalā Rīgā un internetveikalā tiks samazinātas no 1. februāra.

Vēl zemākas cenas mēbelēm un mājas aksesuāriem

Cenas tiks samazinātas ievērojamam klāstam mājokļa mēbeļu, aptverot simtiem preču dažādās kategorijās - sākot ar tādām ikoniskām mēbelēm kā dīvāni, atpūtas krēsli un dažādi uzglabāšanas risinājumi un beidzot ar mājas aksesuāriem.

Piemēram, cena kumodei ar atvilktnēm MALM samazināta no 59,99 eiro līdz 49,99 eiro, plauktam KALLAX - no 44,99 eiro līdz 39,99 eiro, kastei DRONA - no 3,99 eiro līdz 2,99 eiro, rakstāmgaldam MICKE - no 99 eiro līdz 79 eiro.

IKEA mēdeles un cilvēki. (Foto: Publicitātes foto)

Tie, kas vasaras sezonai sāk gatavoties laikus, varēs iegādāties NÄMMARÖ kolekcijas preces par zemāku cenu. Cenas tiks samazinātas arī siltajai segai SMÅSPORRE, rāmim TROFAST un daudziem citiem mājas interjera risinājumiem.

P. Grīnbergs stāsta, ka IKEA regulāri pārskata produktu cenas, lai pēc iespējas vairāk cilvēku spētu atļauties produktus, kas uzlabo dzīvi mājās.

“Pandēmijas, inflācijas vai kara laikā esam novērojuši, ka dzīve mājās joprojām ir daudzu Latvijas iedzīvotāju uzmanības centrā. Tāpēc ar šo cenu samazinājumu demonstrējam, ka esam līdzās daudziem, kuri vēlas uzlabot savu ikdienu mājās un vēlas to darīt, neradot robu ģimenes budžetā,” norāda IKEA pārstāvis. Viņš saka, ka cenu samazināšana nav akcija, tā ir ilgtermiņa IKEA apņemšanās. IKEA cenšas optimizēt cenu veidošanas vērtību tīklu, palielināt tirdzniecības apjomu un tādējādi samazināt IKEA izmaksas un cenas pircējiem.

IKEA mēdeles. (Foto: Publicitātes foto)

Pagājušajā gadā IKEA svinēja 80 gadu pastāvēšanas gadadienu. Baltijas tirgū uzņēmums darbību sāka 2013. gadā, kad tika atvērts pirmais veikals Viļņā, Lietuvā. Pēdējos gados IKEA strauji paplašinās Baltijas valstīs: 2022. gadā tika atvērts IKEA veikals Tallinā, Igaunijā, 2023. gada vasarā tika atvērta jauna plānošanas un preču pasūtīšanas vieta Šauļos, Lietuvā, un šopavasar jauna plānošanas un preču pasūtīšanas vieta tiks atvērta Liepājā. Baltijā tā būs jau astotā klientu apkalpošanas vieta.