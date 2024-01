Kā parūpēties par četrkājaino draugu aukstos laikapstākļos?

Lai gādātu par suņa veselību un drošību ziemā, ieteicams veikt dažus vispārējus sagatavošanās pasākumus. Tuvojoties aukstajam laikam, ieteicams suni aizvest pie veterinārārsta, lai pārbaudītu mīluļa vispārējo veselības stāvokli. Ziemas mēnešos liela nozīme ir pienācīgai kažoka kopšanai. Pārmērīgi biezs un savēlies kažoks nepietiekami pasargā suņa ādu no ļoti zemas temperatūras. Ja suns daudz uzturas ārā, regulāri pārbaudiet, vai dzīvnieka ausis un ķepas nav apsaldētas. Lai starp suņa pirkstiem pārmērīgi nesakrātos ledus gabaliņi, ir svarīgi regulāri apgriezt starp ķepu spilventiņiem augošo apmatojumu. Jo vairāk kustību, jo mīlulim labāk un siltāk Mēs - cilvēki - īpaši aukstos laikapstākļos labbprātāk izvēlamies nekur nedoties un ieritināties zem segas ar siltu tējas krūzi, tomēr suņiem ir svarīgi nodrošināt pietiekamu daudzumu fizisko aktivitāšu tās novērš aptaukošanos, kā arī samazina stresa, letarģijas vai kūtruma risku. Kucēniem nepietiekams kustību daudzums un liegta iespēja patērēt kūsājošo enerģiju veicina uzvedības problēmu attīstību, piemēram, smilkstēšanu, pārmērīgu riešanu, rakšanu, košļāšanu, košanu vai nesaudzīgas rotaļas. Dažādojiet fiziskās aktivitātes ārā un īslaicīgo izskraidīšanos pagalmā aizvietojiet ar pastaigu parkā vai dabas takas izpēti. Pat atšķirīga pastaigu maršruta izraudzīšanās ar jauniem vizuāliem stimuliem un smaržām labvēlīgi rosinās suņa maņas. Varat ieviest jaunas rotaļas pagalmā, piemēram, izveidot šķēršļu joslu vai piedāvāt jaunas spēļmantas. Galvenais aukstajos mēnešos ir sunim nodrošināt aktīvu dzīvesveidu. Ēdienkarte piemērota mīluļa vecumam un aktivitātei Uzturs un ēdienkarte aukstajā laikā ir īpaši svarīga. Parasti kucēni un gados jauni suņi sadedzina vairāk kaloriju, tādēļ viņiem vajadzīgs vairāk enerģijas. Izvēlieties uzturu ar kvalitatīvām olbaltumvielām un taukiem, lai apmierinātu viņu enerģijas vajadzības. Vecākiem un mazāk aktīviem suņiem vajag mazāk enerģijas un uztura, kas ir pielāgots šīm vajadzībām Attiecīgi maziem suņiem no barības dienā ir jāuzņem vairāk enerģijas nekā lielākiem suņiem. Atcerieties, ka suņiem ir īpašas barības vajadzības atkarībā no viņu veselības, aktivitātes līmeņa un vecuma. Neatkarīgi no lieluma, šķirnes vai vecuma aukstos ziemas mēnešos dzīvnieki intuitīvi palielina uzņemto kaloriju daudzumu, tādēļ ir svarīgi, lai jūsu sunim būtu regulāru fizisko aktivitāšu programma. Kā atpazīt ar laika apstākļiem saistītu stresu? Lai gan daudziem suņiem ir biezs kažoks, kas palīdz saglabāt siltumu zemas temperatūras apstākļos, dažām īsspalvainām šķirnēm, mazajiem suņiem, kucēniem un gados vecākiem suņiem varētu noderēt papildu siltums, ko nodrošina džemperis vai veste. Izvēlieties apģērbu no ūdens noturīga materiāla, kas piekļaujas suņa augumam, bet ļauj siltajam gaisam cirkulēt starp ķermeni un konkrēto materiālu. Pieskatiet, lai pamanītu pazīmes, kas varētu liecināt, ka ziemas aukstums negatīvi ietekmē jūsu suni. Šādas pazīmes var būt acīmredzama trīcēšana, saraušanās kamoliņā, ķepu atkārtota cilāšana vai pastāvīga cenšanās tikt atpakaļ telpās. Ir labi atcerēties, ka, ja konkrētā temperatūra ir pārāk zema jums, tas pats attiecas arī uz jūsu mājdzīvnieku. Kā parūpēties par ārā dzīvojošiem mājas sargiem? Ārā dzīvojošajiem suņiem obligāti jābūt būdai, kurā uz grīdas jābūt biezai segai, sausiem salmiem, vilnai vai kādam citam siltumu aizturošam materiālam. Aukstais vējš, kas iepūš no ieejas var kaitēt dzīvniekam arī tad, ja guļvieta ir silta, tāpēc ieejai priekšā vajadzētu būt segai vai arī var izvēlēties būdu ar dubultdurvīm, caur kurām vējš nevar iekļūt. Brīžos, kad ārā temperatūra noslīd zem -15°C (vējainā laikā pat ātrāk), sunim jāļauj nakšņot istabā vai gaitenī. Pievērsiet uzmanību savam sunim – ja tas trīc, kļūst gauss vai ļoti vēlas doties iekštelpās, ielaidiet to siltā telpā neatkarīgi no tā, cik mīnus grādi ir ārā. Kucēnus noteikti nedrīkst uzskatīt par āra suņiem, jo tiem ir daudz lielāks risks nomirt no hipotermijas. Vēl ir vērts pieminēt, ka ledaina, ar sāli vai oļiem nobērta zeme kaitē suņa ķepu spilventiņiem un var izraisīt asiņojošas brūces. Sāls, kas tiek izmantots ceļa kaisīšanai, var saturēt dažādas ķīmiskas vielas (parastā NaCl vietā bieži izmanto augstu magnija vai kalcija hlorīda koncentrāciju), akmeņiem bieži vien ir asas malas. Pastaigās ziemā būtu prātīgi izmantot ķepu vasku vai speciālus suņu apavus. Pēc pastaigas rūpīgi jānomazgā gan ķepas, gan slapjais vēders.